Sergio Botana (archivo, junio de 2022).

Foto: Alessandro Maradei

Botana reflota la idea de una reforma constitucional sobre los allanamientos nocturnos; para el FA, «ese tema ya está laudado» Publicado el 29 de septiembre de 2022 Partidos políticos 2 minutos de lectura El senador del PN dijo que los jóvenes «se están matando en las calles entre ellos» y esta medida es en «defensa de la vida». Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana manifestó su deseo de que se vuelva a impulsar una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos como forma de combatir el tráfico de drogas. La propuesta ha sido expresada en reiteradas ocasiones por actores de esa fuerza política y la vez que llegó más lejos fue con la iniciativa denominada «Vivir sin miedo», impulsada por el exministro del Interior Jorge Larrañaga, que no alcanzó el 50% necesario en las elecciones de 2019, pero tuvo más de 1.100.000 votos.

De aquella reforma, a Botana no le gustaba la idea de conformar una guardia nacional con militares, pero la habilitación de los allanamientos nocturnos, a su entender, es necesaria, según dijo a la diaria . Señaló que los jóvenes «se están matando en las calles entre ellos» y esta medida sería en «defensa de la vida de los muchachos». «Con esta situación de matanza, no hay otra vuelta que hacer esto, hay que defender la vida», apuntó.

El senador manifestó que la agrupación que venía trabajando este tema -y que aún continúa en ello- es Alianza Nacional, que antiguamente lideraba Larrañaga y ahora Carlos Camy, también senador. Botana apuntó que su idea es «coordinar» con esa agrupación para presentar una propuesta formal de reforma constitucional, que en última instancia debe ser aprobada por la ciudadanía.

La consulta popular es necesaria porque el impedimento para aprobar una modificación por vía legislativa radica en el artículo 11 de la Constitución, que indica que «el hogar es un sagrado inviolable» y que «de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley». Para Botana, «la norma de protección del hogar, que lo cubre de toda entrada en él en la noche, es demasiado sagrada en nuestra Constitución como para que se la utilice como cobertura del narcotráfico». «El hogar es una cosa y el narcotráfico es otra», apuntó.

Sin embargo, desde el Frente Amplio (FA), consideran que «ese tema ya está laudado», en referencia a que la ciudadanía, por mayoría, descartó la iniciativa de Larrañaga en 2019. El senador José Carlos Mahía manifestó que esta propuesta «suena mucho más a una interna del PN y querer posicionarse hacia las elecciones» que a una idea para reducir los delitos. A su entender, estas son las «competencias propias de un partido que comienza a mirar más hacia adentro que hacia el gobierno».

Para Mahía, «ha quedado demostrado que el incremento punitivo no es la solución» al narcotráfico, «sino la mejora de gestión, que no se ha dado». «Aprobaron la ley de urgente consideración con uno de sus fundamentos más fuertes en mejorar las normas en materia de seguridad, y ya se ve que pasada la pandemia no había solución alguna y los uruguayos perciben que la seguridad, junto con la situación económica, son dos problemas angustiantes y no resueltos», argumentó.

El senador de Asamblea Uruguay dijo que este tipo de herramientas «en realidad ponen más en riesgo» a una parte de la ciudadanía, mientras que no mejoran las posibilidades de la Policía y la Justicia «para disminuir la delincuencia». Otros senadores del FA consultados por la diaria prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema porque entienden que la propuesta de Botana «tiene olor» a un intento de «correr el foco del problema principal» en la actualidad, que «son las acciones de la banda criminal del exjefe de la seguridad presidencial» Alejandro Astesiano .

