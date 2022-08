Boston declara el #18Ago como el «Día de Bad Bunny»

Entornointeligente.com /

El cantante de música urbana recibió una gran distinción en Boston, capital del estado de Massachusetts, debido a que se convirtió en la primera ciudad en celebrar el Día de Bad Bunny el 18 de agosto.

La alcaldesa Michelle Wu promulgó esta fecha para festejar al puertorriqueño y su aporte musical, asegurando que el intérprete de «Dakiti» ha contribuido de manera significativa al bienestar de la comunidad latina.

Ante la noticia, los seguidores del ‘Conejo malo’ celebraron la decisión y pidieron en redes sociales que se replicara en otros lugares.

En la proclamación se menciona que Boston reconocerá cada 18 de agosto como el «Día de Bad Bunny». Por su parte, Wu comentó: «la ciudad se enorgullece de honrar a quienes, a través de la dedicación y la excelencia, contribuyen de manera significativa al bienestar de la comunidad latina».

Conjuntamente, Wu indicó que el cantante ha revolucionado la expresión artística, redefinido las normas de género y ha roto otras barreras a través de su música. «Llegando a millones de personas en América Latina a través de la música, el arte y, lo que es más importante, a través de la inclusión», expresó.

Thank you @mayorwu for welcoming @sanbenito to Fenway Park & declaring today Bad Bunny Day in the City of Boston! pic.twitter.com/NkuQUWMIty

— Red Sox (@RedSox) August 18, 2022

Se espera que Bad Bunny tenga 21 presentaciones en Estados Unidos con su gira World’s Hottest Tour y, posteriormente, visitará varios países de Latinoamérica.

Con información de Yahoo

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

