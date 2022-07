Entornointeligente.com /

BRUXELLES – «L’Ue condanna fermamente l’attacco missilistico russo al porto di Odesa. Colpire un obiettivo cruciale per l’esportazione di grano un giorno dopo la firma degli accordi di Istanbul è particolarmente riprovevole e dimostra ancora una volta il totale disprezzo della Russia per il diritto e gli impegni internazionali». Lo scrive in un tweet l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell. (ANSA).

