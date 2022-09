Borrell inicia con Guterres una semana de reuniones en la ONU

Entornointeligente.com /

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, inicia este domingo diferentes reuniones en el marco de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York con un encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

«Guterres describió acertadamente el actual entorno mundial como una ‘tormenta perfecta’. Más que nunca, los esfuerzos de la UE para defender los valores comunes y promover el multilateralismo son clave», indicó Borrell a través de su perfil oficial en Twitter, en el que consideró además que esta sesión de la Asamblea llega en «un momento crucial».

#UNGA77 comes at a crucial moment. @UN SG @antonioguterres rightly described current global environment as «perfect storm».

More than ever EU efforts to defend common values and promote multilateralism are key. https://t.co/MXKhJ7hj1l

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 18, 2022

El jefe de la diplomacia comunitaria continuará el lunes su agenda participando en la mesa redonda «De Ucrania a las Américas: fortificar la recuperación frente a las crisis mundiales», junto con el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba, y el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, entre otros, indicó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

Por la tarde, el alto representante presidirá una reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE y, al término de la reunión, ofrecerá una conferencia de prensa.

El martes 20 Borrell se unirá al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la sesión de apertura del debate general de la Asamblea, y ese mismo día se reunirán todos con Guterres.

A continuación, Borrell tiene previsto convocar a los líderes de los Balcanes Occidentales a la tradicional reunión que suelen organizar al margen de la Asamblea General de la ONU.

El miércoles 21 de septiembre, el político español representará a la UE en la duodécima reunión ministerial del Foro Mundial contra el Terrorismo, copresidida por Canadá y Marruecos.

Tras ello, participará en un acto paralelo de alto nivel sobre la seguridad de las instalaciones nucleares civiles en los conflictos armados organizado por Francia, y también representará a la UE en una reunión ministerial sobre la movilización internacional para el desarrollo y la seguridad en los países del Sahel y el Golfo de Guinea, impulsada igualmente por Francia.

En la tarde del miércoles, asistirá a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de G7.

El jueves 22, Borrell será el anfitrión de una reunión ministerial entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo y, por la tarde, participará en un encuentro de la Asociación para la Seguridad de los Minerales y en una reunión ministerial del Comité Especial de Enlace sobre Palestina, organizada por Noruega.

Por la noche, asistirá a la cena de los ministros de Asuntos Exteriores transatlánticos, ofrecida por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Ya el viernes 23, Borrell acompañará a Michel con ocasión de la declaración que pronunciará en la Asamblea General de la ONU.

A lo largo de su estancia en Nueva York, el alto representante mantendrá una serie de reuniones bilaterales con interlocutores internacionales, precisó el SEAE.

Con información de Efe

