Borrell afirma que ayuda al ejército ucraniano debería ser más potente

ESPAÑA.- La misión europea de entrenamiento, organización, logística y planificación del combate del Ejército ucraniano que baraja la Unión Europea debería ser «la más potente» de todas las realizadas por la UE, afirmó a Efe el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, cuando se cumplen seis meses de la guerra de Rusia en Ucrania.

«Debería ser la más potente porque estamos ante la situación más grave» en Europa, mantuvo el jefe de la diplomacia europea en una entrevista en Santander (España), donde dirige esta semana su curso «Quo vadis Europa» en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que con su formato actual cumple su décimo aniversario.

Esta misión militar será abordada la próxima semana en una reunión informal de ministros de Exteriores y Defensa de la UE en Praga, presidida por Borrell.

«¿Por qué no podemos ayudar a entrenar a las tropas de Ucrania que es un socio nuestro muy importante y que está haciendo frente a una situación mucho más grave? ¿Por qué podemos hacerlo con Mozambique y Mali y no con Ucrania? ¡Claro que hemos de hacerlo!», subrayó Borrell, quien argumentó, entre otros, dos motivos: las armas que reciben son modernas y deben aprender a utilizarlas bien y, además, «un ejército es hoy una máquina sofisticada y compleja».

Aunque no quiso entrar en detalles porque el «cómo» se va a hacer, si finamente la misión es respaldada por los Veintisiete, es aún «un secreto», Borrell comentó que en realidad sería dar cohesión a lo que ya se está haciendo de forma individual por algunos países.

«Nuestros ejércitos tienen una capacidad muy grande y creo que sí que tendríamos que ayudar. Lo estamos haciendo ya de alguna manera, pero hay que hacerlo más y de manera más organizada y conjunta entre todos los países europeos», insistió.

Ahora bien, precisó que la han pedido «varios países» y, por tanto, «no es un conejo que saque de mi chistera», dijo.

«¿Que a (el presidente ruso, Vladímir) Putin no le va a gustar? No, naturalmente. No le va a gustar. Nada de lo que hacemos apoyando a Ucrania le gusta. A nosotros tampoco nos gusta lo que está haciendo Putin y su ejército con los civiles, con las ciudades, con las infraestructuras de un país entero», señaló.

Por eso, el político español instó a «resistir» y apoyar al país «por todos los medios militares» posibles. En este sentido, destacó que la ayuda que la UE en su conjunto, sumada a la del Reino Unido y Canadá, supera o iguala ya a la de Estados Unidos.

MEDID AS RESTRICTIVAS

Lo que no respalda Borrell es la petición lanzada por varios países europeos, fundamentalmente bálticos y del Este, y que se debatirá también la próxima semana en Praga de prohibir los visados a los rusos de forma generalizada, ya que le parece «excesivamente drástica». Insistió en que hay que ser «más selectivos» y no cerrar la frontera «a todos y por cualquier razón».

Ahora bien, el también vicepresidente de la Comisión Europa defendió la necesidad de «seguir presionando económicamente» a Rusia y aseguró, en este sentido, que la UE no ha llegado al tope de las medidas restrictivas adoptadas contra el Kremlin y sectores muy concretos implicados en la guerra, que ya suman siete paquetes desde marzo pasado.

«¿Hemos llegado al límite de las medidas restrictivas que podemos aplicar? No, no… Podemos hacer más. Las más importantes ya las hemos hecho. Y en materia de gas, lo que tenemos que hacer es prepararnos para el momento en que las medidas restrictivas no las apliquemos nosotros a Rusia, sino Rusia a nosotros, que es lo que está pasando ahora», dijo Borrell, quien hizo hincapié en la necesidad de mantener la «unidad sorprendentemente grande y rápida» de los Veintisiete hasta la fecha.

«Hay que mantener la unidad frente a las tensiones que inevitablemente se van a producir. Porque esa es nuestra fuerza», añadió en alusión explicita a Hungría, «más dependiente del gas ruso que otros».

En este sentido y frente a la incertidumbre, Borrell recalcó que «hay que estar preparados para lo peor. Y eso quiere decir ahorrar. Ahorrar, reducir el consumo todo lo que se pueda y almacenar. ¿Cuando uno tiene la amenaza de una falta de algo, qué hace?. Ahorra y almacena para prepararse para, si eso pasa, tener la despensa llena». Los depósitos de gas, que Rusia usa «como arma de guerra», en Europa están ahora a un 70%, dijo.

FRENTE DIPLOMÁTICO

Además de mantener el apoyo militar a Ucrania y la presión económica a Rusia, Borrell apostó por trabajar «en la escena internacional para explicar al mundo cuáles son las causas de esta guerra y de qué manera podemos hacer frente a sus consecuencias».

«La gran batalla es también la batalla diplomática para convencer al mundo de que la causa de los problemas de la subida de precios y la escasez de alimentos no son consecuencia de las sanciones europeas u occidentales. Son consecuencia de la guerra», recalcó.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

