Borna Coric hizo historia al llegar a la final de Cincinnati

Entornointeligente.com /

Cincinnati (EE.UU.).- El croata Borna Coric, número 152 del mundo, se convirtió este sábado en el jugador con ránking más bajo capaz de alcanzar la final del Masters 1.000 de Cincinnati, tras doblegar al británico Cameron Norrie en las semifinales.

Against all odds 💪

World No.152 @borna_coric defeats Cam Norrie 6-3, 6-4 to become the lowest ranked men’s finalist in Cincinnati history #CincyTennis pic.twitter.com/rgLmNQjYZt

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 21, 2022 Solo el rumano Andrei Pavlev, que fue finalista en París 2003 siendo el número 191 del mundo, alcanzó el último acto de un torneo 1.000 con ránking más bajo que Coric.

Entrado en el cuadro principal de Cincinnati con ránking protegido, Coric está jugando un tenis de altísimo nivel en el Lindner Family Tennis Center y eliminó esta semana a los españoles Rafa Nadal y Roberto Bautista y el canadiense Felix Auger Aliassime, antes de Norrie, número 11 del mundo.

Coric, un jugador de brillante talento que llegó a ser número 12 del mundo en 2018, venció por 6-3 y 6-4 a Norrie, verdugo el viernes de Carlos Alcaraz. El jugador croata tomó ventaja en los choques directos contra su rival y le ganó por primera vez en superficie rápida.

Su partido, inicialmente previsto en la pista central, se disputó finalmente en la Grand Stand, después de que la intensa lluvia caída por la tarde de Cincinnati retrasara notablemente el programa de las semifinales.

Con este triunfo, ya está seguro de alcanzar la posición número 48 en el ránking mundial este lunes, pero con una victoria en la final se colocaría en la vigésima novena posición.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com