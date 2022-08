Borna Coric: del calvario al título en Cincinnati

Entornointeligente.com /

Marzo de 2021, semifinales del ATP 500 de Rotterdam: Borna Coric cae por 6-4, 6-1 ante Marton Fucsovics. Quizás, el croata aún no sabía que ese sería su último partido de la temporada y que el siguiente sería 12 meses más tarde. En mayo se operó el hombro derecho y comenzó la rehabilitación, que se cerraría por completo en el Masters 1000 de Cincinnati.

Luego de la intervención quirúrgica y un largo proceso de recuperación, Coric tenía planeado regresar al circuito en el primer Grand Slam del 2022. Sin embargo, debió retrasar casi dos meses su vuelta: «Desafortunadamente, mi hombro no está listo para competir a cinco sets. Después de hablarlo con mi equipo, decidí bajarme del Abierto de Australia. Estoy cerca del 100%, pero no me quiero apresurar» , escribió, en ese entonces, el jugador de 25 años. Una decisión que pareció completamente acertada.

El ahora campeón del Masters 1000 de Cincinnati regresó en Indian Wells y, como era de esperarse, los primeros meses no fueron para nada sencillos. Tomar ritmo estuvo lejos de ser fácil. Desde marzo hasta mediados de junio su récord fue de 4 victorias y 9 derrotas, intercalando torneos ATP y Challengers. Por eso, en mayo tocó su peor ranking en más de ocho años: 278°.

El festejo de Borna Coric tras obtener el título en Cincinnati. AP Uno de los puntos de inflexión llegó con el título en Montechiarugolo-Parma. Allí ganó cinco partidos y volvió a saborear un título luego de casi cuatro años: Coric es el cuarto jugador que obtiene un ATP y un Challenger en la misma temporada, acompañado por Holger Rune (San Remo-Múnich), Francisco Cerúndolo (Santa Cruz-Bastad) y Lorenzo Musetti (Forlí-Hamburgo).

Sin embargo, la vida y el tenis le tenían preparado un histórico Masters 1000 de Cincinnati . En una torneo al que entró con ranking protegido, el croata se cargó a Lorenzo Musetti (33°), Rafael Nadal (3°, el único que le quitó un set), Roberto Bautista Agut (19°), Felix Auger-Aliassime (9°), Cameron Norrie (11°) y Stefanos Tsitsipas (7°).

Halle 2018, Marrakech 2017 y la final del Masters 1000 de Shanghai 2018 habían sido algunos de los grandes resultados de Coric en el circuito. Alcanzó el puesto 12° del ranking y le ganó a jugadores como Rafael Nadal, Roger Federer o Andy Murray. Desde el lunes será 29° del mundo, ¿podrá romper su propia barrera y llegar al Top 10 luego del calvario?

