Borja Escalona la lía en ‘Ya es verano’: «Soy un sociópata diagnosticado»

C olarse en estadios de fútbol, intimidar a una camarera negándose a pagar, retar a un combate de boxeo a Omar Montes … Son muchas las ocurrencias que Borja Escalona ha tenido y pocas las que le han salido bien.

Estos días ha sido duramente criticado en redes sociales por todo este tipo de actos, sobre todo por su actitud con la camarera. El youtuber estaba enseñando a sus seguidores diferentes sitios de Vigo , cuando se paró a comer gratis en un bar, alegando que era a cambio de la promoción que hacía con su vídeo en la plataforma.

Por todo esto, Borja Escalona ha acudido a ‘Ya es Verano’ para tratar de explicar todo lo sucedido: «No están siendo días fáciles. Muchas circunstancias a mi alrededor que no controlo y eso como sociópata diagnosticado que soy no está siendo cómodo».

«Llevo tres años intentando tener una vida normal» La enfermedad que dice padecer es el origen de sus problemas y su excusa para todo lo que hace: » Tengo una sociopatía con la que llevo casi tres años luchando o intentando compaginarla con una vida normal y social. Yo me lo he buscado». Aún así, los colaboradores del programa no dudaron en cargar contra él.

También quiso destacar que mucha gente se aprovechaba de su situación, tratando de mostrarse arrepentido con lo ocurrido: » Estoy arrepentido de cómo se han dado las circunstancias , creo que se ha salido de contexto». Además, mostró su descontento ya que la plataforma de YouTube le cerró su canal: «Si ellos han saciado su sed de sangre a través de cerrarme mi vía de trabajo…».

