Boris Johnson visita a Volodímir Zelenski en Kiev

Entornointeligente.com /

El primer ministro británico, Boris Johnson, viajó este miércoles a Kiev en una visita que no había anunciado con antelación, para mostrar el respaldo del Gobierno del Reino Unido a los ucranianos que celebran hoy el aniversario de su independencia.

«Lo que ocurre en Ucrania nos afecta a todos. Por eso estoy en Kiev hoy. Por eso el Reino Unido continuará estando al lado de nuestros amigos ucranianos», dijo Johnson en Twitter, donde publicó una fotografía en la que aparece junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

El primer ministro británico atraviesa los últimos días de su mandato, antes de que a principios de septiembre el ganador de las primarias del Partido Conservador le suceda en Downing Street. EFE

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com