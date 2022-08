Boris Johnson realiza visita sorpresa a Ucrania y anuncia nuevo paquete de ayudas

Entornointeligente.com /

Es la tercera visita del primer ministro británico a Kiev, donde se reunió con el presidente Volodimir Zelensky. «Reino Unido continuará estando al lado de nuestros amigos ucranianos», dijo Boris Johnson.

El primer ministro británico, Boris Johnson, visitó la capital de Ucrania, Kiev, en un viaje no anunciado, para mostrar el respaldo del Gobierno de Reino Unido a los ucranianos, que esta jornada celebran 31 años de su independencia. En la ocasión, Johnson destacó la «fuerte voluntad de los ucranianos para resistir» la invasión de Rusia.

«Hay una fuerte voluntad de los ucranianos para resistir. Y eso es lo que (el presidente ruso Vladimir) Putin no ha comprendido», dijo el primer ministro británico a los periodistas. «Ustedes van a defender su derecho a vivir en paz, en libertad y por eso Ucrania va a ganar», agregó Johnson, uno de los más firmes aliados del presidente Volodimir Zelenski desde que comenzó la agresión rusa.

«Lo que ocurre en Ucrania nos afecta a todos. Por eso estoy en Kiev hoy. Por eso el Reino Unido continuará estando al lado de nuestros amigos ucranianos», escribió posteriormente Johnson en Twitter, donde publicó una fotografía en la que aparece junto al presidente de Ucrania. A su vez, Johnson anunció la entrega a Ucrania de un paquete adicional de 2.000 drones y misiles de seguimiento valorado en 64 millones de euros.

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Alto galardón Esa ayuda «permitirá a Ucrania rastrear y fijar objetivos entre las fuerzas invasoras rusas con mayor efectividad», detalló en un comunicado el despacho oficial del jefe del Ejecutivo británico. «Durante los últimos seis meses, el Reino Unido se ha mantenido hombro con hombro al lado de Ucrania, ayudando a que este país soberano se defienda a sí mismo de una invasión bárbara e ilegal», afirmó Johnson.

Zelensky, en tanto, le entregó a Johnson la «Orden de la Libertad», una distinción nacional destinada a quienes respaldan la soberanía del país y el «más alto galardón que puede ser ofrecido a un extranjero». «Es la tercera vez que Boris Johnson está en Ucrania desde que empezó la invasión rusa. Todos los países no tienen la suerte de tener un amigo así», declaró el mandatario ucraniano.

Desde febrero, Londres ha dedicado más de 2.730 millones de euros a paquetes de ayuda militar y financiera para que Kiev haga frente a los ataques rusos.

