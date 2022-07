Boris Johnson no adeus ao Parlamento: «Hasta la vista, baby»

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, terminou esta quarta-feira a sua última sessão semanal de perguntas e respostas no Parlamento com um » Hasta la vista baby «, citando Arnold Schwarzenegger em Exterminador Implacável 2 – O Dia do Julgamento.

Os deputados entram esta semana de férias, com o próximo líder conservador – e consequentemente primeiro-ministro – a ser eleito até ao recomeço dos trabalhos parlamentares, em setembro.

Na despedida do Parlamento enquanto primeiro-ministro (já disse que continuará como deputado), Johnson deixou conselhos ao seu sucessor ou sucessora: fica próximo dos americanos, defende os ucranianos e defende a liberdade e a democracia em todo o lado.

Subscrever Além disso lembrou que garantiu o Brexit, guiou o país através de uma pandemia e ajudou a proteger outro país da barbárie (numa referência à Ucrânia).

«Francamente isso é suficiente. Missão amplamente cumprida… por agora», afirmou, agradecendo depois a todos e terminando com um «Hasta la vista, baby».

Houve depois uma ovação da parte dos deputados.

