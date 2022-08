Boris Johnson debaixo de fogo após segundas férias em duas semanas

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro britânico cessante, Boris Johnson, recebeu está novamente debaixo de fogo, depois de tirar umas segundas férias de verão algumas semanas antes de deixar o cargo.

Relacionados internacional. Boris Johnson no adeus ao Parlamento: «Hasta la vista, baby»

reino unido. Sucessor de Boris Johnson será anunciado a 5 de setembro

O principal partido da oposição acusou Johnson, que deve deixar o cargo a 6 de setembro, de ter «uma grande festa», enquanto muitos britânicos lutam com uma crescente crise de custo de vida.

Com a inflação na sua taxa mais alta em décadas e a previsão de que o Reino Unido entrará em recessão, as pessoas em toda a Inglaterra também estão a lutar com o impacto de uma seca oficialmente declarada na sexta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Mas Johnson, que só voltou a Downing Street na semana passada depois de desfrutar de uma lua de mel atrasada de cinco dias com a mulher Carrie na Eslovénia, optou por fazer outra pausa esta semana na Grécia. Um site grego publicou imagens do líder britânico a fazer compras num supermercado numa cidade costeira perto de Atenas.

«É tudo apenas uma grande festa para Boris Johnson. enquanto o país luta para pagar as suas contas», disse um porta-voz do Partido Trabalhista. Confirmando que Johnson estava de férias esta semana, o seu porta-voz disse a repórteres que «obviamente seria mantido informado sobre quaisquer questões urgentes e tomaria decisões, particularmente aquelas (relacionadas com a) segurança nacional, por exemplo».

Observou que o vice-primeiro-ministro Dominic Raab poderia substituir Johnson em qualquer reunião. «Mas, tanto quanto sei, não há reuniões agendadas atualmente».

Johnson em breve terá muito mais tempo livre depois de entregar o poder a Liz Truss ou Rishi Sunak como o próximo líder conservador. Boris Johnson foi forçado a anunciar a sua saída do cargo no início deste verão, após dezenas de renúncias do seu governo devido a uma série de escândalos.

Truss é atualmente a favorito para ganhar a liderança de verão que será decidida por aproximadamente 200.000 membros do partido conservador. O resultado será anunciado a 5 de setembro, com o vencedor a substituir Johnson no dia seguinte.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com