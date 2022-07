Boric valora carácter democrático del proceso constituyente y dice que no se hizo «en comités donde entran solo unos pocos»

Entornointeligente.com /

El Presidente Gabriel Boric destacó este jueves el contexto democrático en el cual se ha ido construyendo el proceso constituyente, recordando que este se ha desarrollado a puertas abiertas y sin encerrarse en comités excluyentes.

Desde Peñalolén, donde asistió al lanzamiento de una nueva etapa de la campaña de información del Gobierno sobre el Plebiscito de salida, el Mandatario señaló que «tenemos el deber de que todos los chilenos voten en conciencia, voten informados «.

«Sean parte de la historia que estamos construyendo. Ambas alternativas, el Apruebo y el Rechazo, son legítimas, y lo importante es que estas estén fundadas en conocer el texto «, agregó, en compañía de los ministros Giorgio Jackson, Jeannette Jara y Camila Vallejo.

En ese sentido, dijo que «por eso nos estamos preocupando de que todos los chilenos puedan tener acceso al mismo, ya sea vía digital o mediante la entrega física y con videos que den cuenta de la importancia de hacerse parte de este proceso».

«Porque Chile resuelve sus problemas con más de democracia, no con menos. Eso es algo de lo cual estamos profundamente orgullosos y lo hace no desde reuniones a puertas cerradas , no desde comités donde entran solamente unos pocos, sino con participación en las comunas, en los barrios, en las poblaciones», recalcó.

El jefe de Estado indicó además que «en eso estamos acá, estamos contentos, motivados dando cuenta de lo que significa este proceso para la historia de Chile, así que espero que hoy puedan todos ver el spot que saldrá en televisión el día de hoy».

«Los invito a que todos enfrentemos juntos un debate con altura de miras. No permitamos que las mentiras se impongan , acá muchas veces hemos escuchado cosas que no tienen que ver con la realidad», lamentó.

Por ello, Boric subrayó que «es importante que la gente conozca el texto, que puedan comparar respecto de lo que hay hoy y la propuesta. Si quieren un cambio o prefieren seguir con la Constitución actual, eso es totalmente legítimo, pero es importante que se haga de manera informada».

