Boric por investigación de Contraloría: «No tengo duda que como hemos actuado no es intervencionismo»

El Presidente Gabriel Boric afirmó que «no tengo dudas» respecto del actuar del gobierno en el caso de informar respecto al plebiscito constitucional y descartó que se esté realizando intervencionismo , luego de que se conociera que la Contraloría inició una investigación en La Moneda respecto al tema .

Boric afirmó que la investigación «la recibimos muy bien, porque Contraloría tiene que hacer su pega que es fiscalizar y nosotros cumplir con el mandato de informar y que una institución fiscalice a otra es algo totalmente deseable».

Sostuvo que van a colaborar en todo lo que sea necesario con la Contraloría y afirmó que » tenemos la convicción de lo que hemos hecho al repartir el ejemplar de nueva Constitución es justamente informar, yo he dicho en todas mis intervenciones que ambas opciones son legítimas y que la gente tiene que decidir de manera informada».

Aseguró que «lo que haya que corregir, totalmente disponible , pero no tengo ninguna duda que el espíritu de cómo nosotros hemos actuado no es ningún caso de intervencionismo si no de difundir información».

Planteó que «lo que pasa es que hay algunos que les molesta que se informe». También descartó que la investigación empañe la campaña de voto informado y señaló que no van a cejar en ese objetivo de informar.

Boric descartó que haya conversado con el contralor luego de iniciada la investigación. «No corresponde que hable con el contralor en estos casos, él lleva adelante una fiscalización, es autónomo y toda la disposición para colaborar en la investigación», concluyó.

