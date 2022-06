Boric: «La reforma tributaria no es contra alguien, es para lograr un desarrollo más justo y equitativo»

Entornointeligente.com /

El presidente de la República, Gabriel Boric, reapareció en público luego de unos días de ausencia -debido a un cuadro fuerte viral- para encabezar el fin de los diálogos sociales para la reforma tributaria, oportunidad en que afirmó que espera contar con amplio consenso y para eso se iniciará el trabajo prelegislativo.

Desde el palacio de La Moneda y acompañado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria del ramo, Claudia Sanhueza, señaló que «para nosotros el lograr una reforma tributaria legitima y duradera debe ir más allá de un sector político, aprendiendo de experiencias del pasado, que esta reforma tributaria no es una reforma contra alguien, es para Chile y un desarrollo más justo y equitativo».

Planteó que se requieren amplios consensos y «por eso hicimos un diálogo social. Ahora viene un trabajo pre-legislativo y esperamos tener voluntad para poder tener un país más integrado y cohesionado, más justo y equitativo. Así se puede crecer mejor».

Dijo que este objetivo se lograría con un sistema tributario «más justo y simple, que combata efectivamente la evasión y elusión, que nos va a permitir allegar recursos para poder hacer políticas públicas responsables. Tenemos claro que las buenas reformas se hacen con grandes consensos y de manera sostenible, es fundamental para financiar gastos permanentes con ingresos permanentes».

El mandatario señaló que la discusión del sistema tributario no es meramente técnica, sino que es la búsqueda de la justicia: «Cómo retribuimos de manera justa el aporte que cada habitante genera para el desarrollo de Chile y se distribuyan con justicia los frutos del crecimiento económico».

Boric también manifestó que le alegra el apoyo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) brindará con un equipo de acompañamiento al proceso de reforma tributaria, junto con indicar que «me da tranquilidad de que tenemos el Ministerio de Hacienda en buenas manos, con el liderazgo del ministro Mario Marcel y la subsecretaria Claudia Sanhueza».

El jefe de Estado concluyó su exposición en La Moneda señalando que «siempre habrá voces que dirán que no es tiempo para una reforma tributaria, nosotros lo hacemos en conjunto con Pymes y empresas porque creemos que ahora es el momento de construir un país más justo y equitativo», para así «adelantarnos a las crisis. No olvidemos que el estallido social se produjo por una sensación de injusticia y malestar, de que el desarrollo no les llega a todos».

