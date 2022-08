Boric es portada de revista Time: Dice que proceso constituyente «llegará a buen término independiente del resultado» del 4/S

Entornointeligente.com /

Con camisa celeste, con las mangas arriba y los brazos cruzados. Así aparece el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la portada de la edición de septiembre de la revista Time . El Mandatario fue entrevistado por Ciara Nugent, periodista de la prestigiosa publicación con quien habló de una amplia variedad de temas , entre ellos su ingreso joven a la política -él dice que fue cuando cursaba séptimo básico- la crisis climática, la relación con otros países y, por supuesto, sobre la propuesta de nueva Constitución y el Plebiscito del próximo 4 de septiembre .

«Creo que es positivo. Es un avance», afirma el Mandatario al ser consultado sobre el texto de la propuesta de nueva Carta Magna entregada por la Convención Constitucional. Respecto a qué ocurrirá si gana el Rechazo como lo han mostrado las encuestas, Boric respondió: «Chile decidió en el Plebiscito de octubre del 2020 tener una nueva Constitución. Y decidió que esa nueva Constitución, tenía que ser escrita por un órgano especialmente electo para ese fin. Y ese mandato sigue vigente. Si eventualmente llegara a ganar el Rechazo, que es legítimo, hay que continuar con ese mandato del pueblo «.

Asimismo, ante la pregunta de si una victoria para el Rechazo sería un desastre para su gobierno, el Mandatario sostuvo: «El consenso sobre la necesidad de una nueva Constitución, y sobre la actualización de las bases de convivencia sigue vigente. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a buen término, independiente del resultado del 4 de septiembre . Ahora nosotros como gobierno tenemos el deber de gobernar, independiente de lo que pase (…) Si es que eventualmente ganara el Rechazo, nos demoraremos un poco más, pero vamos a llegar igual».

«A veces me toca hacer cosas que no me gustan»

En la entrevista, el Boric asegura que durante sus seis meses de gobierno ha tenido que tomar «decisiones difíciles» y afirma que «el dudar no significa ser errático, ni ser inseguro, sino tener la capacidad de mejorar la posición propia en función de escuchar quién está frente».

Consultado en relación a los «giros de 180 grados desde que asumió el cargo» , por ejemplo en temas de seguridad, Boric respondió: «Yo creo que las responsabilidades cuando uno es gobierno son muy distintas a las que teníamos en otras instancias. Hoy día soy Presidente de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, a veces me toca hacer cosas que no me gustan «.

En ese sentido, el Jefe de Estado reconoció que «en un comienzo hubo algo de voluntarismo» en cómo abordar el tema de La Araucanía y reiteró que a su juicio «el estado de excepción no es la solución». «Nosotros tuvimos que decretar estado de excepción porque efectivamente teníamos problemas de seguridad muy grandes. Pero yo estoy convencido de que la solución va a pasar por un diálogo político con el pueblo Mapuche (…) Desgraciadamente hay algunos grupos que no son representativos de todo el pueblo Mapuche pero que tiene poder de fuego, que no tienen ningún interés ni voluntad de diálogo, y ellos tienen que enfrentarse al estado de derecho como corresponde a todos los chilenos».

Uso de corbata, salidas de protocolo y fallas

Boric también fue consultado por su opción por no usar corbata y si eventualmente se pondría una si es que se reúne con algún líder más formal. «No» , respondió tajante. Y agregó: «Yo creo que hay que mantener respeto por la investidura del cargo (…) Pero creo que uno tiene el estilo propio (…) Las corbata no tienen ningún sentido para mí «.

También se le preguntó sobre las críticas que recibe cuando se sale de protocolo o se le queda el cierre del pantalón abajo . «¡Ah, pero no es una salida de protocolo, es un error!», respondió, asegurando que ahora se preocupa cuando sale del auto.

«¿Cree que tiene fallos en su vida o en su trabajo?» , indagó la periodista. «Muchísimos» , contestó Boric. «Creo que en mi vida soy muy intenso, pero hay veces que he sido poco metódico. Me cuesta mucho la rutina (…) He cometido errores por impulsivo anteriormente . Por lo tanto no tomar decisiones con la cabeza caliente es algo que uno tiene que estar recordando, porque uno pasa muchas rabias también acá», agregó.

En ese sentido afirmó que su forma de lidiar con el estrés es escuchando música «en todas partes» de artistas como Bob Dylan, Silvio Rodríguez, Charly García y Los Prisioneros. «Me gusta el punk. De bandas más conocidas internacionalmente, me gusta mucho Tool, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains. He escuchado mucho Metallica en mi vida. Radiohead», señaló, asegurando que no es fan de Taylor Swift, pero que «hay mucho cariño con las Swifties».

