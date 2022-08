Boric dice que se deben elegir nuevos convencionales si gana el Rechazo y descarta Plebiscito para consultar fórmula

Entornointeligente.com /

El Presidente de la República, Gabriel Boric , descartó este domingo llamar a un nuevo plebiscito de entrada en caso de ganar el Rechazo el próximo 4 de septiembre, y abogó por ir directamente a la elección de nuevos convencionales para comenzar otro proceso constituyente.

«Lo que yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. Repetir ese plebiscito me parece que sería redundante», afirmó el Mandatario en entrevista con Chilevisión.

Según dijo, en el plebiscito del 25 de octubre del 2020 se definió «tener un proceso constituyente para una nueva Constitución, pero además a través de un mecanismo de elección directa y 100 % electa. Por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es darle continuidad a ese mandato».

«No aspiro a tener ningún tipo de protagonismo especial en aquello . Si puedo colaborar en aunar a las diferentes posiciones para llegar a los acuerdo en el Congreso, por supuesto que lo voy a hacer», aseguró.

Sin embargo, no se cerró a la opción de cambiar las reglas de la elección de convencionales, aunque afirmó que ese debate se debe dar en el Parlamento.

«Eso es algo que tiene que discutir el Congreso, yo no puedo arrogarme la decisión unilateral», sostuvo.

Asimismo, expresó algunas críticas por el trabajo realizado por la Convención. » Creo que desde diferentes lados hubo demasiado atrincheramiento y poca disposición a escuchar a quienes tenían ideas distintas. Y lo que sostengo es que el proceso constituyente avance hacia el reencuentro de los chilenos y chilenas y creo, en mi opinión, entendiendo que ambas opciones son legitimas, creo que eso es más posible en caso de que gane la opción Apruebo. Sin embargo, si gana la opción del Rechazo me la voy a jugar 100% también. Creo que va a ser un camino más largo», expresó.

Prescindencia, Contraloría y Jackson

El jefe de Estado también se refirió a las acusaciones de «intervencionismo electoral» y las investigaciones que ha iniciado la Contraloría en medio de la campaña para el Plebiscito.

A su juicio, «esto de pretender un Gobierno aséptico, que no tenga posición política y que se le niega la vocación de transformación en la cual todo el mudo sabe que venimos, me parece absurdo».

«Entonces estoy totalmente de acuerdo y estamos a toda disposición de Contraloría de que acá hay que cuidar los recursos públicos y hay que ser totalmente íntegros. Pero de ahí a que no se pueda manifestar opinión respecto al proceso quizás más relevante en los últimos 30 años en Chile, creo que es un poco cortarnos las piernas», enfatizó.

Sobre el documento de Contraloría que estimó que el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson , no se ajustó a la necesaria prescindencia al acoger propuestas de reforma a la Carta Fundamental en caso de que gane el Apruebo, Boric afirmó no compartir el juicio del ente fiscalizador.

«Yo no estoy de acuerdo con el criterio de Contraloría, pero respeto las instituciones y hemos corregido todo lo que Contraloría instruyó corregir, y seguiremos con las puertas abiertas para que la Contraloría realice todas las investigaciones que estime necesarias porque, independiente de las posiciones que uno tenga, lo que nos corresponde y lo que me corresponde a mí en particular como jefe de Estado, es dar las garantías a todo el mundo de que acá las leyes se respetan y no hay nadie por sobre las leyes», complementó el jefe de Estado.

