Boric aclara que veto sustitutivo a proyecto de infraestructura crítica es para corregir cadena de mando de las FF.AA.

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes a su decisión de presentar un veto sustitutivo al proyecto que permitiría el resguardo de infraestructura crítica por parte de las FF.AA., subrayando que este busca corregir solo un aspecto de la iniciativa relacionada a la cadena de mando durante la eventual aplicación de esa medida.

Desde La Pintana, donde encabezó el lanzamiento de un programa de representación jurídica de niños y adolescentes, el Mandatario explicó que «hay una discusión respecto de los términos, no significa que se vete el proyecto , sino que el proyecto tal como fue aprobado se le hacen algunas modificaciones para mejorarlo».

«Había algunas dudas que conversamos con las FF.AA. para la implementación, en caso de que sea necesario, del proyecto de infraestructura crítica, respecto a la cadena de mando. Esas cosas es importante que queden claras para el esclarecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles como esa», añadió.

En esa línea, Boric especificó que «tiene que ver principalmente con el establecimiento más claro de la cadena de mando, esa es la principal modificación que se hace. Lo revisamos con la división jurídica ayer y lo conversamos con los fiscales de las FF.AA.».

«Es algo que está trabajado en conjunto, porque cuando trabajamos en conjunto con las FF.AA. es importante que acá haya instancias de colaboración previa y eso fue justamente lo que realizamos para este proyecto en particular», recalcó.

En ese contexto, el jefe de Estado pidió que » se entienda bien lo que se está haciendo. Se está mejorando un aspecto específico del proyecto y espero que contemos con la buena voluntad del Parlamento para aquello».

Reaparición de Kast

En otro tema, el gobernante cuestionó la ofensiva que lideró esta jornada el ex candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, quien acompañó a los parlamentarios del Partido Republicano hasta la Contraloría General para solicitar una investigación una posible intervención electoral del Gobierno de cara al Plebiscito de salida.

Al respecto, el Mandatario defendió el actuar del Ejecutivo en esta materia, señalando que «nosotros como Gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar. Queremos que todos los chilenos y chilenas puedan votar informados el 4 de septiembre».

«Yo lo he dicho hasta el cansancio, ambas opciones son legítimas, lo importante es que se vote conociendo el texto y por eso nosotros vamos a poner a disposición de los chilenos y chilenas el texto de la Convención. A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros, dicen por ecología», cuestionó.

En esa línea, subrayó: ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este? Yo me alegro que los chilenos y chilenas estén ávidos por conocer el texto, vamos a seguir informando y bueno, no me extraña que José Antonio Kast esté justamente de ese lado».

«Hemos estado en lados distintos toda la vida, me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre», enfatizó, junto con expresar también su postura frente a las propuestas que se han levantado en el Congreso para rebajar el quórum de modificación de normas de la actual Constitución.

Sobre ese tema, respondió que en el Ejecutivo «no tenemos ningún problema con este proyecto y me parece bien que por diferentes medios se desaten todas las trabas . Nuestra energía como Gobierno esta puesta en informar respecto del Plebiscito del 4 de septiembre, en donde Chile tiene dos alternativas».

«Aprobar el proyecto de nueva Constitución o rechazarlo, como se ha señalado largamente en este último tiempo. Todas las reformas que se hagan en el intertanto son parte de las facultades del Congreso, nosotros no tenemos problemas, no ponemos obstáculos «, concluyó.

LINK ORIGINAL: Emol

