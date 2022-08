Borges sobre el avión venezolano-iraní: El presidente Argentina está perdiendo hasta la dignidad

Entornointeligente.com /

El dirigente político de Primero Justicia, Julio Borges, se refirió este domingo en su artículo en Infobae al caso del avión venezolano-iraní que se encuentra detenido en Argentina. En su texto le hizo un llamado al gobierno de Buenos Aires a dejar de tapar la realidad y los vínculos de Maduro con el terrorismo. Detalló que lo más triste del papel que está jugando el presidente Alberto Fernández es que está poniendo en tela de juicio hasta su dignidad.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «Por algún motivo los sátrapas de Miraflores despliegan toda su maquinaria política y comunicacional para intentar liberar a los detenidos en Buenos Aires, sin importar que esto afecte sus lazos de amistad con el gobierno cómplice de Alberto Fernández», sostuvo.

Borges criticó el papel que está desempeñando el presidente argentino en el escándalo del avión. «Lo más triste del papel que está jugando el presidente Fernández es que está poniendo en tela de juicio hasta su dignidad. Ya no es solo un asunto de que no le importe la seguridad de los argentinos, que es algo sumamente grave, sino que no le importa que los personeros del régimen venezolano lo llamen «jalabolas», «pelele» y «arrastrado» de los Estados Unidos. Tampoco parece quitarle el sueño que el principal canal de televisión de la dictadura de Maduro publique un spot donde califica el atentado de la AMIA de 1994 como un falso positivo», declaró.

Asimismo, Borges se pronunció sobre las distintas pruebas que ha recopilado la justicia de Argentina sobre la aeronave, así como las demás evidencias presentadas por la inteligencia de Paraguay. «La inteligencia de Paraguay ha establecido que uno de los tripulantes se operó incluso el rostro en Cuba para cambiar su identidad. Y, por si fuera poco, el mismo fiscal anticorrupción de Paraguay sostuvo que hay vínculos entre la tripulación del avión y la organización criminal que acabó con la vida del fiscal antinarcóticos de ese país».

Cuestionó la declaración del embajador argentino en Caracas, quien a su juicio parecía más representante de Maduro, que del pueblo argentino. Por último, enfatizó que la aeronave esconde lo que la oposición venezolana lleva años denunciando: los vínculos de Maduro con el narcotráfico y el terrorismo.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com