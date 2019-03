Entornointeligente.com / El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, señaló este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “está minada de funcionarios cubanos que son los que dan las órdenes de reprimir y torturar a los militares venezolanos”. Borges indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que en estos momentos “debemos seguir haciendo presión a la dictadura de Maduro y al régimen cubano para que finalmente salgan de Venezuela“. Manifestó en un video que “todas las decisiones importantes” en Venezuela “son tomadas por los cubanos y por La Habana”. “La caída de Maduro es también la caída del muro de Berlín en toda Latinoamérica”, aseveró el parlamentario. The post Borges: La FANB “está minada de funcionarios cubanos que dan las órdenes de torturar” (Video) appeared first on El Carabobeño .

