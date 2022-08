Borges já passou o primeiro obstáculo rumo ao US Open

Entornointeligente.com /

São três os tenistas portugueses que tentam aceder ao quadro principal do US Open através do qualifying . Nuno Borges, um dos mais cotados da fase de qualificação, já passou a primeira das três rondas, na qual espera ser acompanhado dos compatriotas Gastão Elias e Pedro Sousa.

Borges, que está a cinco lugares de entrar no top 100, derrotou o esquerdino norte-americano Alex Rybakov (295.º), por 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) e 3-0. O encontro começou com um break para cada lado, mas no tie-break o wild-card norte-americano adiantou-se para 4/1 e 6/3, fechando no segundo set-point .

A superioridade de Rybakov, também de 25 anos e conhecido de Borges do circuito universitário dos EUA, acentuou-se no segundo set , quando conseguiu quebrar o tenista luso pela segunda vez. Mas o sétimo cabeça de série do qualifying devolveu o break , para 4-4, antes de passar para o comando do set . Borges comandou o segundo tie-break até concluir na primeira oportunidade e, no set decisivo, após fazer o 3-0, o número dois português no ranking mundial viu o adversário desistir.

Nas duas experiências anteriores em torneios do Grand Slam, ambas este ano, Borges passou os qualifyings em Roland Garros e Wimbledon, antes de perder na ronda inicial.

Para mais tarde, estavam previstas as estreias de Gastão Elias (199.º), diante do holandês Gijs Brouwer (184.º), e de Pedro Sousa, que tinha encontro marcado com o suíço Henri Laaksonen (98.º).

No quadro principal está garantido João Sousa (59.º), que chega a Nova Iorque com apenas uma vitória nos últimos nove torneios disputados. Esta semana, no ATP 250 de Winston-Salem, o vimaranense perdeu na estreia com o sérvio Laslo Djere (89.º), após três match-points salvos, quando serviu a 4-5 da partida decisiva: 4-6, 6-3 e 7-6 (7/5).

Entretanto, a campeã do US Open de 2016, Angelique Kerber, revelou a sua desistência por estar grávida. «Decidi que dois contra um não seria uma competição justa», justificou, com humor.

Nesta quarta-feora, foi também anunciada a ausência da ex-número um mundial Victoria Azarenka da exibição de apoio à Ucrânia, «Tennis Plays for Peace», com a participação de Rafael Nadal, Coco Gauff, Taylor Fritz, Leylah Fernandez, Iga Swiatek, e John McEnroe. Segundo a federação de ténis dos EUA, a decisão teve em conta «a sensibilidade das tenistas ucranianas», que não viam com bons olhos a presença da bielorrussa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com