Borges denunció infiltración de agentes cubanos en el Estado Mayor de la FANB

Entornointeligente.com / El representante especial de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, denunció este viernes que Cuba ha infiltrado las reuniones del Estado Mayor Superior del régimen de Nicolás Maduro; y que esto refleja el quiebre que existe dentro de la Fuerza Armada venezolana. “Nos informan desde adentro de nuestra Fuerza Armada que 4 agentes cubanos, del más alto nivel, han asistido a las últimas reuniones del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada. Esto es una clara muestra de que Nicolás Maduro ya no confía en la institución militar, por eso la entrega y la sumisión a cuba es total”, señaló. Borges destacó la importancia de que hoy la presión internacional no solo se centre en Maduro, sino también en Cuba. “Nicolás Maduro sigue en el poder en Venezuela gracias a los cubanos que son quienes manejan todo el aparato represivo contra la Fuerza Armada venezolana y los factores democráticos. Ante eso, es muy importante que el mundo libre no solo presione a la dictadura de Maduro, sino también al régimen cubano”, indicó. El coordinador nacional de Primero Justicia también puntualizó que pese a la crisis que atraviesa el país, Maduro continúa subsidiando económicamente a Cuba con petróleo venezolano. En este sentido, el diputado recalcó que Venezuela hoy financia con crudo 20% del PIB de Cuba, a su juicio esta es la principal razón por la que la isla frena el cambio político dentro del país. Por último, Borges reiteró que solo con la salida de Cuba de Venezuela se puede derribar el Muro de Berlín en América Latina y con ello, iniciar una nueva etapa de democracia y crecimiento económico para toda la región. Nota de prensa SuNoticiero

