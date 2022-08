Bordalo II cria puma com 19,5 metros de altura no Texas

Entornointeligente.com /

O artista português Bordalo II criou recentemente uma instalação com 19,5 metros de altura na parede de um edifício na baixa de El Paso, no estado norte-americano do Texas.

Imagens da peça «Plastic Mountain Lion» («Puma de plástico», em tradução livre), que o artista construiu com recurso a lixo e desperdícios, foram partilhadas na página oficial de Bordalo II na rede social Instagram.

Subscrever A obra pertence à série «Big Trash Animals» («Grandes Animais de Lixo»), composta por retratos de animais, que, como explicou o artista à Lusa em novembro de 2018, é uma «forma de fazer retratos da natureza, uma composição das vítimas com aquilo que as destrói».

O artista, que esteve em El Paso a convite da organização sem fins lucrativos Green Hope Project, decidiu retratar naquela cidade uma espécie em perigo, originária do Deserto de Chihuahua, no Texas.

O jornal local El Paso Times relata que Bordalo II e a sua equipa trabalharam 12 horas diárias, durante o fim de semana, a cortar pedaços de plástico usado, a pintá-los e a aparafusá-los.

Artur Bordalo (Bordalo II – o primeiro era o avô, o artista plástico Real Bordalo), nascido em Lisboa, em 1987, começou pelo ‘graffiti’, que o preparou para o trabalho pelo qual se tornou conhecido: esculturas feitas com recurso a lixo e desperdícios.

Nos últimos anos, Bordalo II tem ‘espalhado’ animais um pouco por todo o mundo.

Em Portugal, é possível ver-se animais criados por Bordalo II em cidades como Lisboa, Estarreja, Loures, Vila Nova de Gaia, Faro, Coimbra, Águeda e Covilhã.

