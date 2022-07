Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Casa abandonada Morte de diretor da Caixa Comic-Con ‘Turma da Mônica’ Bope e Core no Alemão: saiba quem são os mortos já identificados Dezoito pessoas morreram, entre elas um PM e uma mulher que passava pela região. Dezesseis são apontados como suspeitos. Entre os 11 identificados, oito possuem anotações criminais. Por g1 Rio e TV Globo

22/07/2022 06h41 Atualizado 22/07/2022

Operação no Complexo do Alemão termina com pelo menos 18 mortos

Dos 18 mortos na operação das polícias Civil e Militar no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (21), 16 são apontados pelas forças de segurança como suspeitos. Onze já foram identificados e, destes, oito possuem anotações criminais (veja os nomes abaixo) .

Também morreram na ação um policial militar e uma mulher atingida quando passava de carro.

A ação é a quarta mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro.

1 de 2 Operação policial no Complexo do Alemão é a quarta mais letal da história — Foto: Reprodução Operação policial no Complexo do Alemão é a quarta mais letal da história — Foto: Reprodução

Entre os mortos, possuem anotações criminais:

Anderson Luiz Bezerra Fonseca – duas anotações por tráfico Bruno Luiz Soares da Silva – duas anotações por tráfico e roubo Bruno Neves Leal – duas anotações por tráfico Diego Barbosa da Silva – uma anotação por tráfico Emerson de Souza Teixeira – sete anotações por tráfico e outros crimes Fernando Nascimento da Silva – duas anotações por tráfico e porte ilegal de arma Gabriel Farias da Silva – seis anotações por tráfico e outros crimes Roberto de Souza Quimer – duas anotações por tráfico

Não possuem anotações criminais:

Luiz Claudio Rozendo Lopes Junior Marcos Paulo Nascimento da Silva Wellington Moura da Silva Júnior

LEIA TAMBÉM:

Um dos baleados no Alemão participou do assalto ao Village Mall, diz polícia Em 14 meses, Rio registra 3 das 4 operações mais letais da história, com 71 mortos

Policial morto

2 de 2 Cartaz do Disque-denúncia pedindo informações sobre a morte do cabo da Polícia Militar Bruno de Paula Costa — Foto: Reprodução Cartaz do Disque-denúncia pedindo informações sobre a morte do cabo da Polícia Militar Bruno de Paula Costa — Foto: Reprodução

O cabo da Polícia Militar Bruno de Paula Costa , de 38 anos, também morreu na operação no Complexo do Alemão. Ele foi baleado por criminosos e não resistiu aos ferimentos. O agente estava na corporação há 8 anos.

Bruno estava de plantão na Unidade de Polícia Pacificadora – UPP/Nova Brasília, onde era lotado. Ele foi atingido no pescoço. O policial deixa mulher e dois filhos portadores de espectro de autismo.

O Portal dos Procurados, um programa do Disque Denúncia, divulgou um cartaz pedindo informações que auxiliem na apuração da morte do policial.

Mulher atingida em carro

‘Vi ela caindo pro meu lado, tinha um furo no peito’, diz namorado de vítima no Alemão

Também morreu na operação Letícia Marinho Sales , de 50 anos, que estava com o namorado em um carro que passava pela região.

Segundo Denilson Glória , companheiro da vítima, ele levava Letícia para casa de carro, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, quando o veículo foi alvejado em um sinal de trânsito na rua Itararé.

«Eu estava levando ela para casa dela. Não estava havendo confronto, chegando no sinal eu parei. Mesmo assim, eles vendo os vidros abertos, alvejaram o carro», contou.

Letícia foi atingida no peito e morreu na hora.

«Eu vi ela caindo para o meu lado, quando olhei tinha um furo no peito», disse.

O casal estava ainda acompanhado pelo primo de Denílson, que ficou ferido por estilhaços.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com