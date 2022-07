Bope e Core no Alemão: o que se sabe sobre a operação

Entornointeligente.com /

22/07/2022 09h00 Atualizado 22/07/2022

A operação no Complexo de favelas do Alemão de quinta-feira (21) é a quarta mais letal da história do Rio de Janeiro. Até esta sexta-feira (22), as autoridades contabilizaram 19 pessoas mortas na ação conjunta das polícias Civil e Militar em dois dias – 18 no dia da operação e mais uma no dia seguinte.

As forças de segurança alegam que são 16 suspeitos, um PM lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e uma mulher que passava pela área e foi baleada dentro de um carro.

Alemão tem segurança reforçada após operação que deixou 18 mortos

Veja o que se sabe sobre a operação.

Quem são os mortos? Quantos presos e o que foi apreendido? Qual era o objetivo da operação? Quem era o PM morto? Quem eram as moradoras mortas? Quais foram as operações mais letais?

1. Quem são os mortos?

Representantes das secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar informaram que os mortos são 16 suspeitos, além de um policial militar e de mulher atingida quando passava de carro . Também foi morta uma moradora no dia seguinte à operação , durante trocas de tiros em meio ao reforço policial na localidade.

Onze suspeitos já foram identificados pela Polícia Militar. Entre eles, oito possuem anotações criminais. Confira a lista .

Operação no Complexo do Alemão termina com pelo menos 18 mortos

2. Quantos presos e o que foi apreendido?

A PM informou os seguintes números da operação:

4 presos na Favela da Galinha; 1 preso ferido sob custódia no Getúlio Vargas; apreensões: metralhadora .50 (capaz de derrubar helicóptero), quatro fuzis e duas pistolas; 400 policiais de Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil; 4 helicópteros e 10 veículos blindados usados na ação. 48 motos apreendidas

3. Qual era o objetivo da operação?

Quarta mais letal da história do estado, a ação tinha como alvo uma quadrilha de roubo de veículos.

1 de 4 Vias estão liberadas no começo da manhã desta sexta-feira (22) na região do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo Vias estão liberadas no começo da manhã desta sexta-feira (22) na região do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo

4. Quem era o PM morto?

2 de 4 Cartaz do Disque-denúncia pedindo informações sobre a morte do cabo da Polícia Militar Bruno de Paula Costa — Foto: Reprodução Cartaz do Disque-denúncia pedindo informações sobre a morte do cabo da Polícia Militar Bruno de Paula Costa — Foto: Reprodução

Policial há oito anos, o cabo Bruno de Paula Costa , de 38, morreu durante a manhã de quinta, baleado por criminosos dentro do Alemão.

Bruno estava de plantão na Unidade de Polícia Pacificadora – UPP/Nova Brasília, onde era lotado. Ele foi atingido no pescoço e não resistiu ao ferimento. O policial deixa mulher e dois filhos portadores de espectro de autismo.

5. Quem eram as moradoras mortas?

3 de 4 Letícia Marinho Sales, morta no Complexo do Alemão — Foto: Arquivo Pessoal Letícia Marinho Sales, morta no Complexo do Alemão — Foto: Arquivo Pessoal

Letícia Marinho Sales , de 50 anos, passava com o namorado em um carro quando foi baleada.

Denilson Glória, companheiro da vítima, contou que levava Letícia para casa de carro, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, quando o veículo foi atingido em um sinal de trânsito na Rua Itararé.

«Eu estava levando ela para casa dela. Não estava havendo confronto, chegando no sinal eu parei. Mesmo assim, eles vendo os vidros abertos, alvejaram o carro», contou.

‘Vi ela caindo pro meu lado, tinha um furo no peito’, diz namorado de vítima no Alemão

Letícia foi atingida no peito e morreu na hora. Primo de Denilson, Jaime Eduardo da Silva, que ficou ferido por estilhaços, disse que os disparos partiram de policiais.

«Fomos alvejados por policiais despreparados , desqualificados, saindo de casa para ir trabalhar. Não tinha bandido. Não estava tendo tiroteio», disse.

4 de 4 Solange Mendes, baleada e morta no Alemão — Foto: Reprodução Solange Mendes, baleada e morta no Alemão — Foto: Reprodução

Já a moradora Solange Mendes foi baleada durante tiroteio no dia seguinte à operação, o que elevou o total de mortos para 19 em dois dias. Ela morava no Beco do Borges, no Largo da Vivi, e tinha uma pensão. No momento em que foi atingida por tiro, havia reforço policial na localidade. Até a última atualização desta reportagem, as circunstâncias de sua morte não tinham sido divulgadas.

6. Quais foram as operações mais letais?

Dados do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni-UFF) indicam que as operações mais letais da Cidade do Rio de Janeiro foram:

Jacarezinho (maio de 2021) – 28 mortos ; Vila Cruzeiro (maio de 2022) – 25 mortos ; Complexo do Alemão (junho de 2007) – 19 mortos ; Complexo do Alemão (julho de 2022) – 18 mortos ; Senador Camará (janeiro de 2003) – 15 mortos ; Fallet/Fogueteiro (fevereiro de 2019) – 15 mortos ; Complexo do Alemão (julho de 1994) – 14 mortos ; Complexo do Alemão (maio de 1995) – 13 mortos ; Morro do Vidigal (julho de 2006) – 13 mortos ; Catumbi (abril de 2007) – 13 mortos ; Complexo do Alemão (agosto de 2004) – 12 mortos ;

Considerando números de todo o estado, a lista das operações com mais mortes inclui uma ação da PM na Vila Operária, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em janeiro de 1998, que terminou com 23 mortos.

