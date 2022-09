Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Eleição na Itália Morte de Wilson Moisés Melhores pizzarias do mundo Bope e Core atuam no Complexo da Maré, e moradores relatam intenso tiroteio: VÍDEO Um blindado, um helicóptero e 180 homens foram mobilizados. Nas redes sociais, motoristas contaram que um ônibus chegou a ser atravessado na Linha Amarela. Por Bom Dia Rio

26/09/2022 05h49 Atualizado 26/09/2022

Moradores da Maré registram intenso tiroteio

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), as forças de elite da PM e da Polícia Civil do RJ, iniciaram nesta segunda-feira (26) uma operação no Complexo da Maré , na Zona Norte do Rio. Moradores relataram um intenso tiroteio já nas primeiras horas da manhã (veja acima) .

De acordo com as polícias, 120 homens do Bope e 60 da Core foram mobilizados para coibir o tráfico de drogas . O Globocop flagrou um blindado circulando na comunidade e um helicóptero da polícia sobrevoando a região.

«Aqui na Maré está muito tenso, não consigo sair de casa desde as 5h20», disse um morador.

PM faz operação na Maré

Confusão em baile e na Linha Amarela

Há relatos ainda de que a polícia chegou atirando num baile pagofunk na Vila dos Pinheiros. Na correria, frequentadores teriam se machucado.

Nas redes sociais, motoristas contaram que um ônibus chegou a ser atravessado no entroncamento da Linha Amarela com a Linha Vermelha na altura da Maré. Muitos disseram ter voltado na contramão da via expressa para fugir da área de conflito.

Por volta das 6h, o tráfego estava liberado.

1 de 1 Blindado da polícia circula pela Maré — Foto: Reprodução/TV Globo Blindado da polícia circula pela Maré — Foto: Reprodução/TV Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com