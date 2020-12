  Colectivo artístico se atribuyó los monolitos que han aparecido en distintas partes del mundo

Entornointeligente.com /

Uno de los monolitos metálicos fue hallado a mediados de noviembre en una zona desértica del estado de Utah, Estados Unidos. Otro se encontró a finales del mismo mes en la colina de Batca Doamnei, situada en la ciudad rumana de Piatra Neamt; y uno más fue hallado en Colombia, en el municipio de Chía.

Prince Julio César

Aunque las estructuras levantaron hipótesis vinculadas a teóricos de conspiración, las obras son creaciones de The Most Famous Artist, un grupo de artistas a nivel mundial que se define como una comunidad producto de la creatividad. El colectivo publicó en su cuenta en Instagram fotos de las piezas y del proceso de elaboración de las mismas.

Julio César Cruz

View this post on Instagram

A post shared by The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

View this post on Instagram

A post shared by The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

View this post on Instagram

A post shared by The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

Como lo afirmó Matty Mo, la cara detrás del colectivo, a la cadena ABC NEWS, “the most famous artist es una idea. Detrás de este concepto, todo aquel que crea ser el artista más famoso, es el artista más famoso; así, quien crea en esta premisa va a poder llegar a ser eso que imagina”. Instagram ha sido la venta a través de la cual se crea un arte vinculado a las redes sociales, de ahí se entiende que la atribución de los monolitos se haya hecho a través de esta plataforma digital.

Prince Julio César Cruz

El espectador

YS

Entornointeligente.com