ROMA. – L’industria italiana, nonostante la grande incertezza sul futuro dell’economia, fa ancora una volta il pieno di ricavi, con un boom nell’ultimo anno da far quasi gridare al miracolo.

Ma, a leggere bene i dati dell’Istat, a pompare gli utili delle aziende è in gran parte l’effetto del caro-energia, che fa inevitabilmente lievitare i listini provocando un aumento dei prezzi dei beni prodotti. Dunque dietro il record c’è l’inflazione, in questa fase il nemico numero uno delle economie mondiali e che sta costringendo le banche centrali, Fed e Bce in prima fila, a stringere i cordoni della politica monetaria alimentando i timori di una recessione.

Così se a maggio il fatturato delle imprese italiane, mantenendosi ai massimi dal 2000, è cresciuto dell’1,4% rispetto al mese precedente e del 23,6% rispetto al maggio del 2021, il dato sui volumi, depurato dalla componente prezzi (dunque calcolato a prezzi costanti), cala su base annua a un più modesto +5,9%. È comunque la spia di uno stato di salute ancora buono delle aziende del Belpaese, grazie anche ad ordini che si mantengono ben oltre la media dopo il lungo stallo dovuto alla pandemia. Una condizione questa messa in luce dalla pioggia di trimestrali e semestrali di questi giorni, caratterizzate nella gran parte dei casi da un andamento dei conti decisamente migliore rispetto alle attese.

Le associazioni dei consumatori però sono in prima linea nel sottolineare come i buoni dati sono «dopati» dal caro-prezzi, rappresentando di fatto «un’illusione ottica». L’Unione nazionale dei consumatori e il Codacons denunciano come «gli extra profitti milionari delle industrie energetiche, un regalo immeritato e intollerabile, gonfiano il fatturato con un +72,7% su maggio 2021 e un +9,8% su aprile 2022». Dunque – insistono – «alla base della forte crescita su base annua del fatturato non vi è certo una accelerazione delle attività dell’industria italiana, ma l’impennata dei prezzi».

All’orizzonte comunque – e questo non può non preoccupare l’industria italiana – si addensano sempre più le nubi sull’economia globale, come testimonia il secondo trimestre consecutivo di calo del pil Usa che certifica di fatto una recessione tecnica. O come messo in evidenza dal crollo a luglio della fiducia di consumatori e imprese dell’Eurozona, con l’indice Esi sulle aspettative economiche sceso di 4,5 punti. Senza contare l’indicatore che misura le aspettative occupazionali (Eei) che perde ben 3,6 punti.

Per il momento però Piazza Affari, lasciandosi alle spalle le preoccupazioni per il futuro, brinda alla luce dei buoni conti delle trimestrali, con Milano che chiude la giornata di contrattazioni maglia rosa in Europa e con lo spread tra Btp e Bund tedesco che si mantiene stabile. A brillare, grazie ai dati superiori alle attese degli analisti, soprattutto Stellantis, Moncler ed Stm.

