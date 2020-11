‘Rijstsector wacht rampzalige klap’

PARAMARIBO – De rijstsector staat voor een probleem als nooit tevoren. Van de vier pompen die al niet optimaal functioneerden in het Wakay-pompgemaal, zijn nu twee uitgevallen. Dit pompgemaal moet ervoor zorgen dat ruim 35.000 hectare rijstvelden voorzien worden van water

De najaarsinzaai, die op 1 november is begonnen en tot eind december duurt, zal mogelijk niet voltooid kunnen worden, wat volgens de vakbond van het Overkoepelend Waterschap van het Multipurpose Corantijnproject (OWMPC), een ramp zal betekenen voor de ruim vijftienhonderd boeren. Vakbondsleider Dayanand Dwarka, die samen met andere bestuursleden dinsdag een persconferentie hield, zegt dat slechts snel ingrijpen van de regering de rijstsector kan behoeden voor een ramp die landelijk enorme gevolgen zal hebben voor de lokale voedselvoorziening.

Het vorig jaar is één van de pompen volledig weggevallen en twee weken terug viel een tweede pomp uit. De technici van het OWMCP die er alles aan doen om deze pomp aan de praat te krijgen, zeggen dat, dat niet meer lukt. “Wanneer nog één van de twee overgebleven pompen uitvalt, is de ramp compleet”, zegt Dwarka. De situatie wordt er volgens hem niet beter op door de koersstijging van de US dollar en de dure input en brandstof die de boeren moeten inkopen. Om het tij te keren moet binnen enkele dagen goedkeuring worden gegeven dat er ruim een half miljoen euro wordt vrijgemaakt om de pompen in het gemaal te reviseren.

Volgens Dwarka kan alvast een begin gemaakt worden met het vrijmaken van de reiskosten om technici uit Nederland te laten halen, die een complete inspectie moeten doen van het pompgemaal. De vakbondsman zegt dat vanuit de regering en wel het ministerie van LVV er bij het uitvallen van de eerste pomp meteen acties zijn ondernomen om na te gaan wat er gedaan kan worden, echter is de nood nu zo hoog dat uitstel niet langer mogelijk is. Dwarka legt uit dat de staat van de pompen en de totale infrastructuur van Wakay al jarenlang het slachtoffer zijn van roofbouw, slecht onderhoud, steeds weer late brandstofleveringen en ook problemen op het arbeidsveld.

De oorsprong van de problemen ligt volgens C- 47 leider Robby Berenstein, die bij de persconferentie aanzat, ook in de manier waarop de waterschappen in het westen van het land functioneren. Dwarka legt daarbij uit dat het optimaal functioneren van het Wakay-pompgemaal steeds afhangt van de subsidie die vanuit de centrale overheid moet komen. Er zou volgens hem nagegaan moeten worden op welke manier de boeren, die nu afhankelijk zijn van het pompgemaal, zelf ook de verantwoordelijkheid krijgen om ervoor te zorgen dat de pompen altijd optimaal functioneren.

De vijfhonderdduizend euro zou slechts een voorschot zijn uit totaal 35 miljoen euro die is begroot om het totaal project, pompen, alle kunstwerken en andere jarenlange problemen te Wakay, volledig op te lossen. Hiervoor is twee jaar terug een projectvoorstel ingediend bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Echter, het goedkeuren van zulke grote projecten neemt enorm veel tijd in beslag. “Maar op dit moment is de nood dringend. Wij kunnen niet anders dan aan de bel trekken en een beroep doen op de regering om alvast in te komen met vijfhonderdduizend euro,”, zegt Dwarka

