Bonus trasporti: 500mila in 7 giorni, verso più risorse

Entornointeligente.com /

ROMA. – Oltre mezzo milione di bonus trasporti in una settimana. Il bilancio a sette giorni esatti dall’esordio del contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento per i mezzi pubblici vede superare i 515mila voucher già emessi. Un sostegno dal punto di vista economico e ambientale.

É un risultato «importante», commenta infatti il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per una misura che rappresenta «un aiuto concreto» per le persone, in un momento in cui le famiglie fanno i conti con l’inflazione e il caro-carburante, ed «un incentivo ad una maggiore fruizione» del trasporto pubblico, locale e nazionale. Una misura, introdotta con il primo decreto Aiuti, che potrebbe essere estesa: «funziona ed è apprezzata», rimarca il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, augurandosi per questo che «possa essere rafforzata, prevedendo ulteriori risorse», o anche «resa strutturale».

Fondi permettendo, il primo spazio utile per potenziare il bonus potrebbe essere il nuovo decreto Aiuti per fronteggiare ancora il caro-energia, atteso la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Un sostegno, dunque, per famiglie, studenti, lavoratori e pensionati che potrebbe vedere novità in arrivo.

Ad oggi le risorse del Fondo stanziato per il Bonus trasporti sono complessivamente pari a 180 milioni di euro. Il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro. Dai bus ai tram, ai treni.

Il bonus viene riconosciuto esclusivamente alle persone che nell’anno 2021 abbiano conseguito un reddito non superiore a 35mila euro. Tuttora è possibile richiedere l’agevolazione tramite l’autenticazione con Spid o Carta di identità elettronica sul portale dedicato (www.bonustrasporti.lavoro.gov.it) e successivamente acquistare l’abbonamento presso le aziende di trasporto pubblico usando il codice ricevuto telematicamente. Si può fare la richiesta telematica del beneficio per se stessi o per un minorenne a carico.

Nella prima settimana del lancio, più di 1,2 milioni di cittadini – sempre in base ai dati aggiornati del ministero del Lavoro – hanno avuto accesso alla piattaforma digitale realizzata ad hoc, in sinergia con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com