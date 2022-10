Bono alimentario de S/ 270: Midis aprueba padrón de beneficiarios

Entornointeligente.com /

Este registro se adecúa a los criterios de elegibilidad dispuestos en el reglamento para el otorgamiento de esta subvención, conforme al Decreto Supremo N° 003-2022-Midis, y estará dirigido a 4 millones 251,464 ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares que administra el Midis. Asimismo, dará cobertura a 2 millones 559,850 hogares de todo el país, incluyendo a los usuarios y usuarias de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Contigo que no hayan recibido la subvención adicional extraordinaria dispuesta por el artículo 20 de la Ley N° 31538. Adicionalmente, se beneficiará a las familias que no figuren en los registros de la planilla pública y privada, a excepción de los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa, así como los hogares cuyos ingresos no superen los 1,025 soles. Quedan excluidos los ciudadanos que se encuentren en la base de datos de las declaraciones juradas de autoridades y servidores públicos, administrada por la Contraloría General de la República. Dicha restricción abarca a integrantes con cargo de congresista, alcalde o alcaldesa de una municipalidad distrital o provincial, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores. El Midis, a través de sus canales oficiales, informará en los próximos días los detalles para las modalidades de consulta y pago, conforme se ha hecho anteriormente. También el programa Pensión 65 implementará el proceso de autorización de cobro para aquellos beneficiarios que no puedan hacerlo efectivo. Más en Andina: La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, aseguró que existe en almacenes 171,000 toneladas del fertilizante urea, importadas por cinco empresas para abastecer el mercado nacional para los próximos tres meses https://t.co/pIQO2zKvcE pic.twitter.com/FAIpADrIiq

