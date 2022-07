Bonifacio Eneldo y el incendio

Entornointeligente.com /

La noche del 25 de julio de 2022, un edificio se incendió en la ciudad de La Paz. La tragedia iluminó con fuego el perfil de una ciudad que vio asombrada la gran columna de humo que se elevaba en su vientre. Bonifacio Eneldo vio el desastre con ojos de visionario, no se dejó llevar por el pánico que envolvió a su comadre, ni le afectó el humo que casi intoxica a su compadre. – Hay plata para todo tipo de vainas, menos para lo que se necesita -afirmó. Su mujer, Ruperta Condori, le escuchó, pero no le entendió. – ¿De qué hablas? -le preguntó. – Que ahí tienes a unos bomberos mal pagados y sin equipos, gente que se está sacando la mierda por salvar a todos, en tanto sobra plata para regalar a los sindicatos, para mandar de viaje a gil y mil por aquí y por allí, para pagar salarios inflados a una manada inmensa de políticos que lo único que saben hacer es rascarse una oreja y luego la otra, y seguro que hasta para apoyar campeonatos de fútbol donde se patea la pelota bajo la sombra del narcotráfico. – Vamos mal -respondió su esposa. – No sólo vamos mal -advirtió Bonifacio Eneldo- estamos jodidos, porque no sólo tienen carencias los bomberos, le pasa a la Policía, al sistema de salud y en general a todo lo importante. – ¿Pero qué se puede hacer? -preguntó Ruperta Condori. – Ya no hay que elegir políticos, basta de representantes incompetentes -afirmó el hombre-: votemos por programas y que el aparato estatal se reduzca a un grupo de gente capacitada y necesaria. Quien maneje la administración del país ya no debe ser un Dios, debe ser un empleado cuya foto no esté en todo lado, alguien competente y formado para eso, no el primer hijo de vecino que lo único que desea es el poder. Ruperta Condori se preocupó, miró a su marido con ojos de extrañeza y se angustió de veras porque pensó que el hombre de su vida hablaba contra el partido político que les regalaba un dinero que seguro podría tener mejor destino, contra el gobierno que les convenía y contra la gestión que representaba «el cambio». Poco o nada le interesaban los argumentos que acababa de oír, porque siempre había sido así, eternamente se habían manejado las cosas de cabeza, no importaba si el poder estaba en manos de la derecha imperialista o de la izquierda comunista. Siempre había sido la misma vaina. – Mejor vámonos -le dijo-: el humo te está afectando a la cabeza.

