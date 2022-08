Entornointeligente.com /

Incendio en el local de Tienda Inglesa en el Punta Shopping.

Foto: Natalia Ayala

Bomberos no ha logrado impedir la propagación del fuego en Punta Shopping Publicado el 7 de agosto de 2022 Maldonado › Sociedad 1 minuto de lectura Hubo un colapso parcial de una pared y parte del techo; no hay personas heridas. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Desde este sábado a las 20.00, personal de Bomberos de Aiguá, Pan de Azúcar y Santa Teresa trabaja en Punta Shopping, en Punta del Este, para detener el incendio, que comenzó en el local del supermercado Tienda Inglesa. A las 22.00 llegaron refuerzos desde Montevideo y a las 03.00 desde Parque del Plata, sin embargo, hasta el momento no se pudo frenar la propagación del fuego, que causó el derrumbe de una pared y parte del techo a media mañana, según Bomberos. No hay lesionados, agregó.

El procedimiento que utilizó Bomberos para extinguir el fuego fue el enfriamiento con agua presurizada y ventilación del lugar. Pero no fue suficiente ya que las llamas descendieron al subsuelo, a la zona donde está el bowling. También a través del techo por los ductos de ventilación, hacia el local del Servicio Técnico del shopping.

Pese a los esfuerzos de varias dotaciones de bomberos, no se ha logrado frenar la propagación del fuego, que avanza por el shopping de Punta del Este.

Hubo colapso parcial de una pared y techo.

Se sigue trabajando. pic.twitter.com/gtZYKngEH3

— Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay (@DNdeBomberosUy) August 7, 2022

Estudiantes de Bomberos de Montevideo darán apoyo «una vez que haya disminuido la intensidad del fuego», para que puedan participar en la intervención y colaborar en las tareas de enfriamiento y remoción, contó Pablo Benítez, encargado de comunicación de Bomberos a la diaria .

Derrumbe provocado por el incendio en Tienda Inglesa de Punta del Este.

Foto: Natalia Ayala

«El calor se transmitió a toda la estructura por diversas formas. Se generó mucha corriente convectiva, lo que hace presión hacia afuera de la estructura. Eso hizo que no soportara y colapsara en ese sector. A la misma vez, eso hace que se oxigene la combustión -que ya se venía realizando- y se avive el fuego con mayor intensidad. Lo más complejo es que son situaciones que se dan en cadena, que cada vez son más graves hasta que se pueda ir controlando la situación», explicó.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, estuvo presente en el lugar. «Vengo a dar el apoyo necesario, no me puedo quedar en mi casa cuando está sucediendo esta desgracia de esta magnitud», dijo en diálogo con Canal 4 .»Hemos llenado de policías para dar la certeza de que no se aproveche una desgracia así para robar», expresó.

Incendio en Tienda Inglesa en Punta del Este.

Foto: Natalia Ayala

Punta Shopping permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, comunicaron desde la empresa en Twitter. «Desde la madrugada del sábado los bomberos continúan trabajando incesantemente. Agradecemos la esforzada labor de todos ellos. El shopping permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Los mantendremos informados. Nuevamente gracias por el cariño y apoyo», expresaron.

Actualizamos información #Puntashopping pic.twitter.com/Nm19lxT1Ex

— Punta Shopping (@PuntaShopping) August 7, 2022

.

¿Te interesa la cobertura periodística de Maldonado? Suscribite y recibí el newsletter de Maldonado en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo incendio Punta Shopping Punta del Este Bomberos Luis Alberto Heber Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com