Incendio en avenida Libertador entre La Paz y Galicia, el 7 de setiembre, en Montevideo.

Foto: Federico Gutiérrez

Bomberos extinguió incendio en edificio de Av Libertador, donde falleció una persona Publicado el 7 de septiembre de 2022 Ciudad 1 minuto de lectura En el lugar recibieron asistencia 13 personas, seis fueron atendidas por médicos allí y una derivado a un centro de salud. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La Dirección Nacional de Bomberos trabaja desde las 7.17 de este miércoles en un «incendio generalizado en interior de un apartamento a nivel de décimo piso, en un edificio de 13 niveles», según informaron desde la dependencia. Llegaron varios camiones y empezaron a trabajar en el edificio de Avenida Libertador entre La Paz y Galicia, y en las primeras horas de la mañana se controló el fuego, pero no se da por extinguido.

La Dirección Nacional de Bomberos logró extinguir el fuego que se había propagado en la mañana del miércoles en un edificio de la Avenida Libertador entre La Paz y Galicia, confirmó a la diaria el vocero de la dependencia, Simón Burlón. Tal como se había adelantado en la mañana, el bombero confirmó la muerte de una mujer de 86 años que vivía en el apartamento del piso 11 en el que se originó el incendio.

Según comentó el funcionario, la fallecida no estaba sola: «tenía compañía, estaba una cuidadora y otra persona, intentaron evacuar pero no lo lograron, pudieron detectar el incendio, intentaron evacuar, pero ella no lo logró». La cuidadora fue derivada en ambulancia a un centro de salud «con intoxicación moderada por monóxido de carbono».

Sobre el mediodía trabajan en la zona bomberos encargados de hacer las pericias junto a Policía Científica para determinar el origen del fuego, algo que según explicó Burlón, aún no se puede confirmar.

En las primeras horas de la mañana varios camiones de Bomberos se presentaron en el lugar y lograron controlar el fuego y asistieron en la evacuación de los residentes. El complejo es una sola estructura de tres torres que abarca toda la cuadra de Avenida Libertador entre La Paz y Galicia; bomberos evacuó a los residentes de todas las torres y estiman que en las próximas horas, aquellos que vivan lejos del piso 11 podrán volver a sus casas.

Foto: Federico Gutiérrez

De todas formas, Burlón agregó que trabajan en el lugar personal de Bomberos junto con arquitectos de la Intendencia de Montevideo para determinar con certeza que no haya riesgo de derrumbe.

El bombero también comentó que durante el trabajo de los destacamentos se «asistió a 13 personas en el lugar, hubo siete que vivían sobre el piso 11 que tuvieron que ser rescatadas hacia la azotea y después descendieron a planta baja por otro edificio». Al respecto, agregó que «los médicos asistieron a seis personas, pero solo trasladaron a uno, al resto los dieron de alta en el lugar».

Como en la azotea del edificio se estaban realizando tareas de mantenimiento, muchos vecinos pensaron que los sonidos de los vidrios estallando y cayendo eran provenientes de la obra, informó Telemundo desde el lugar. Una vecina dijo al informativo: «Bajamos con lo puesto», y contó que estaba durmiendo cuando su pareja la despertó y le avisó lo que sucedía.

