Bomberos de la UC realizan rifa para recaudar fondos y reparar sus unidades

El personal del Cuerpo de Bomberos de la Universidad de Carabobo (UC) no se rinde. Ellos tienen tiempo sin salir a las calles de Naguanagua a cumplir con su función porque no tienen unidades para hacerlo, pero no se quedaron de brazos cruzados y con diferentes actividades y el apoyo de empresas privadas han recaudado fondos para reparar los vehículos.

Es por eso que, actualmente, siguen en la búsqueda de recursos para recuperar la operatividad y la infraestructura de la sede de la institución, y están realizando una rifa de una moto cero kilómetros donada por una compañía

El objetivo de ellos es claro: prestar el servicio a los vecinos de Naguanagua que cuentan en estos momentos con el apoyo de diferentes grupos de rescate.

Gracias a la labor realizada, desde febrero de este año que activaron las acciones, lograron reparar el motor de la ambulancia que también fue pintada, tiene tapicería nueva y hasta una camilla nueva que fue donada por una empresa privada. Solo le falta el aire acondicionado y el sistema de oxígeno para salir a la calle.

La unidad de supresión , llamada mini bomba de desplazamiento rápido, solo espera por las rotulaciones y el sistema eléctrico que ya lo está instalando una empresa privada, «ya se le hizo motor, tiene cauchos nuevos, bomba y tapizado», detalló el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de la UC , Carlos Troconis.

Con el apoyo de la empresa privada han recuperado parte de la flota (Foto: Dayrí Blanco) Mientras que a la unidad de logística solo le falta pintura y rotulado, y la cisterna , que es la unidad de primera respuesta con capacidad de 10 mil litros de agua, requiere de los seis cauchos, vidrios, pintura y la adecuación del sistema de bomba.

Sorteando la crisis En 2017 la situación se volvió insostenible para la institución que depende del presupuesto venido a menos de la Universidad de Carabobo . «No queremos echarle la culpa a nadie, cada quien sabe sus responsabilidades», expresó el segundo comandante del cuerpo de bomberos , José Guillén.

Antes de la crisis ellos eran 54 uniformados y más de 30 voluntarios. Hoy solo son 15 como personal fijo y 15 que prestan apoyo de manera particular. «Pero eso no menoscaba nuestra intención de ser un cuerpo de bomberos dentro del municipio», aseguró Troconis.

Cada vez que algún representante de una empresa privada o comercio visitaba las instalaciones para solicitar una inspección como parte del trámite de los permisos contra incendios, se enfrentaba a las precarias condiciones en las que se encontraba el lugar. «No podemos tapar el sol con un dedo». Muchos manifestaron su interés en apoyar y los donativos y actividades pro fondos iniciaron.

Ellos también esperar recuperar la infraestructura de la institución (Foto: Dayrí Blanco) Han pintado, restituido luminarias, limpiado la maleza y el personal de guardia está ahí, siempre listo para sumarse a las labores que sean necesarias cuando desde el Cuerpo de Bomberos de Valencia , San Diego, Protección Civil Naguanagua o los grupos de rescate les permiten sumarse a sus unidades. Aún falta mucho por hacer, y por eso continúan divulgando su situación porque ellos quieren volver a ser la institución referencia de Carabobo .

La rifa que están haciendo tiene un valor de 20 dólares, para adquirir los boletos están habilitados los números de teléfono 0424-4736898 y 0424-4222721, y el sorteo será el 14 de febrero, día del aniversario de la institución.

