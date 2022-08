Bomberos de Cuba preparan la ofensiva contra el incendio en Supertanqueros

Entornointeligente.com /

Hoy nos encontramos en una situación diferente a la de días anteriores pero sigue siendo compleja, informó en conferencia de prensa Alexander Ávalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba. Ayer decíamos que solo podíamos hacer acciones defensivas para preservar los medios que tenemos fuera del alcance del incendio, ya hoy nos estamos organizando para acometer acciones ofensivas que permitan continuar el combate contra el fuego, señaló Ávalos Jorge. Afirmó que ya entró en línea la bomba de agua de alta presión y se estima para las próximas horas la instalación de dos más provenientes de México. Contamos con todas las fuerzas humanas para enfrentar la situación y se hace el relevo de los bomberos, para que descansen. Destacó además que se mantienen las acciones con todas las fuerzas integradas, los helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias continúan las labores de enfriamiento y se prevé la incorporación de otras naves. El segundo jefe del Cuerpo de Extinción resaltó que no existe riesgo para la población en el lugar ni para la CTE Antonio Guiteras, aún así se han tomado todas las medidas de preservación posibles. Informó que las principales acciones a realizar a partir de este momento radican en defender los medios que aún no han combustionado y luego avanzar hacia la zona donde persiste la combustión. Todavía nuestros especialistas se mantienen explorando la zona, pues se desconoce la situación real, lo que sí es seguro es que queda combustible en combustión. Cuando sea posible penetrar la primera misión será rescatar las víctimas. Ávalos Jorge al referirse a la situación del tanque 4 precisó que se dice que los tanques están comprometidos porque están envueltos en llamas producto del derrame del combustible tras el colapso de los tanques 2 y 3. Puntualizó que a pesar que ese tanque estaba vacío tiene residuos de combustible lo que hace posible su colapso también, consideramos que por la magnitud de la explosión este tanque también haya colapsado aunque aún no se tiene la seguridad. Hasta este lunes se habían recibido 17 vuelos con ayuda provenientes de México y Venezuela, informó la televisión cubana. De acuerdo con uno de los integrantes del equipo mexicano se acumulan 44 mil litros de espuma retardante, 150 mangueras de propulsión y 2 nuevas bombas para esparcir la espuma.

LINK ORIGINAL: Granma

Entornointeligente.com