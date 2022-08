Entornointeligente.com /

Incendio en el local de Tienda Inglesa en el Punta Shopping.

Foto: Natalia Ayala

Bomberos continúa intentando «confinar y extinguir» incendio en Punta Shopping Publicado el 7 de agosto de 2022 Maldonado › Sociedad 3 minutos de lectura Preocupa situación de trabajadores, en particular de Tienda Inglesa, cuyo local quedó totalmente afectado; Mieres se reúne este lunes con empresas y sindicato. En la noche del domingo, personal de Bomberos de Santa Teresa, Castillos, Rocha, Aiguá, Pan de Azúcar, San Carlos, Maldonado y Parque del Plata continuaban intentando extinguir el incendio en Punta Shopping, que se inició el sábado en la panadería del supermercado Tienda Inglesa. Según explicó el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, si bien el siniestro estaba relativamente controlado, en la mañana del domingo colapsó una pared del depósito del supermercado «que generó una ventilación y una posterior propagación del incendio hacia el shopping». «Logramos controlar esa propagación y estamos tratando de confinar el fuego y así poder apagarlo», explicó a Subrayado . El trabajo de los bomberos se ha visto dificultado porque hay varios sectores con riesgo de colapso estructural, y por la falta de visibilidad en los pisos superiores por la concentración de humo, añadió Riaño.

Pablo Benítez, encargado de comunicación de Bomberos, dijo a la diaria que el calor «se transmitió a toda la estructura por diversas formas. Se generó mucha corriente convectiva, lo que hace presión hacia afuera de la estructura. Eso hizo que no soportara y colapsara en ese sector. A la misma vez, eso hace que se oxigene la combustión –que ya se venía realizando– y se avive el fuego con mayor intensidad. Lo más complejo es que son situaciones que se dan en cadena, que cada vez son más graves hasta que se pueda ir controlando la situación».

Riaño confirmó que la estructura de Tienda Inglesa «está totalmente comprometida, afectada», y que lo que vienen haciendo es tratar de «salvar los locales» del shopping cercanos al supermercado. Ya fueron afectados «una librería, un cambio» y otros locales contiguos. El depósito del supermercado tiene 4.000 metros cuadrados y estaba lleno de mercadería.

Benítez informó que estudiantes de Bomberos de Montevideo darán apoyo «una vez que haya disminuido la intensidad del fuego», para que puedan participar en la intervención y colaborar en las tareas de enfriamiento y remoción.

Derrumbe provocado por el incendio en Tienda Inglesa de Punta del Este.

Foto: Natalia Ayala

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, estuvo presente en el lugar. «Vengo a dar el apoyo necesario, no me puedo quedar en mi casa cuando está sucediendo esta desgracia de esta magnitud», dijo en diálogo con Canal 4. «Hemos llenado de policías para dar la certeza de que no se aproveche una desgracia así para robar», expresó.

Punta Shopping permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, comunicaron desde la empresa en Twitter. «Desde la madrugada del sábado los bomberos continúan trabajando incesantemente. Agradecemos la esforzada labor de todos ellos. El shopping permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Los mantendremos informados. Nuevamente gracias por el cariño y apoyo», expresaron.

Actualizamos información #Puntashopping pic.twitter.com/Nm19lxT1Ex

— Punta Shopping (@PuntaShopping) August 7, 2022

En el mediodía del domingo también estuvo en el lugar del siniestro el intendente de Maldonado, Enrique Antía. Según consignó FM Gente, el jefe comunal dijo que la situación va a impactar duramente cuando se venía recuperando la zona, y se refirió a los 2.000 trabajadores directos y 500 indirectos de los casi 200 comercios que funcionan en el shopping.

En particular, preocupa la situación de los más de 400 trabajadores del supermercado que no podrán volver a su lugar de trabajo por un tiempo prolongado. El gerente general de Tienda Inglesa Punta del Este, Juan Manuel Parada, dijo a Subrayado que existe «el compromiso de reconstruir esta tienda y estar de pie nuevamente lo antes posible», y confirmó que los daños fueron «totales».

Incendio en Tienda Inglesa en Punta del Este.

Foto: Natalia Ayala

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció por Twitter que el lunes a las 9.00 se reunirá con las empresas afectadas y a las 11.30 con la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicio (Fuecys) «para analizar la situación y buscar las respuestas para los trabajadores afectados».

Ante la situación generada por el incendio de Punta Shopping, mañana a las 9hs en el @MTSSuy nos reunimos con las empresas afectadas y a las 11.30hs con el sindicato @fuecysfprepro para analizar la situación y buscar las respuestas para los trabajadores afectados

— Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) August 7, 2022

Por su parte, Karla Olivera, de Fuecys de Maldonado, informó a la diaria que el lunes se reunirán representantes de los trabajadores de la Tienda Inglesa afectada con la empresa y en los días posteriores harán lo mismo los sindicatos de otras tiendas del shopping con sus respectivas empresas. «La idea es conservar todas las fuentes de trabajo y ver qué alternativas se pueden encontrar, pero hasta que no se den esas reuniones no podemos asegurar nada», afirmó.

