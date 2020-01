Bomberos bolivianos tejen “nidos” para koalas australianos

Entornointeligente.com /

18 Enero 2020 – Bomberos voluntarios de la ciudad boliviana de Cochabamba tejieron bolsas que simulan ser “nidos” destinados a las crías de koalas y canguros, que quedaron huérfanos por los devastadores incendios forestales en Australia. La iniciativa fue del Grupo Especial de Operaciones de Salvamento (GEOS) de Cochabamba, junto a la plataforma Tunari sin Fuego, un organización social de protección a la reserva natural del mismo nombre. Muchos de los voluntarios no sabían tejer, por lo que compartieron sus conocimientos entre ellos y también aprendieron viendo videos en Internet para realizar con lana y palillos, unas bolsas que pretende simular el marsupio donde las hembras de canguros llevan a sus crías. “Nosotros no sabíamos tejer, no sabemos tejer, pero eso no nos ha detenido a que podamos ayudar de cualquier forma”, dijo a EFE el voluntario Omar Loma. “Estas bolsas son abrigadas y simulan el calor que obtenían de sus madres, esperemos que puedan encontrar en estos nidos un ambiente de abrigo y confort”, manifestó el coordinador de los GEOS, Carlos Azcárraga. También tejen otras bolsas tipo “vasijas”, para que sean útiles de alguna forma a las crías de koala. Azcárraga indicó que ya se contactaron con un refugio de animales de Australia para hacer el primer envío la próxima semana.

