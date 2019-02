“Chello” Gálvez sobre debates: “No estoy en disponibilidad de someterme a un escarnio”

Entornointeligente.com /

El candidato a diputado y al cargo de vicealcalde de Panamá, Sergio “Chello” Gálvez aseguró este jueves que no está en la disponibilidad de someterse al “escarnio por parte de los medios de comunicación”, haciendo referencia a la invitación que le han girado para un debate televisado de cara a los comicios generales del 5 de mayo próximo.

A juicio de Gálvez los debates públicos ya sean presidenciales o alcaldicios, no son más “que un negocio de los canales buscando rating, y la forma de vender su publicidad. No le estoy diciendo que no voy a participar, yo tendría que meditarlo mucho, pero si soy crítico”.

Indicó que repartirá su propuesta a la población para que la conozcan, no obstante reitero “no voy a someterme a una humillación por parte de los medios de comunicación”.

Recordar que el pasado 20 de febrero se realizó el primer Debate Presidencial, y para el 12 de marzo se tiene previsto el debate con los candidatos al cargo de vicepresidente de la República de Panamá, organizado por Eco Tv y La Estrella de Panamá.

Sergio Gálvez es el compañero de fórmula del expresidente Ricardo Martinelli quien corre como candidato a Alcalde del distrito Capital por el partido Cambio Democrático.

Sergio Gálvez dice que tendría que pensarlo mucho antes de participar en un debate alcaldicio. “No estoy en disponibilidad de someterme a un escarnio por parte de los medios”, expresó Gálvez, quien es candidato a diputado y vicealcalde. #TReporta @FelixPerchavez pic.twitter.com/9pge1glXAR

— Telemetro Reporta (@TReporta) 28 de febrero de 2019

