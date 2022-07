Bombeiros e populações unem-se no combate às chamas no distrito de Leiria

Entornointeligente.com /

Centenas de bombeiros combatem as chamas no distrito de Leiria com o deflagrar de vários incêndios nas freguesias de na Caranguejeira, Regueira de Pontes, Milagres e Boa Vista. Ao longo do dia, vários populares juntaram-se na luta contra as chamas, com baldes de água e extintores. As chamas motivaram o corte ao trânsito na A1 e no IC2.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), às 20h desta terça-feira, 12 de Julho, havia 796 operacionais, apoiados por 239 veículos e sete meios aéreos a combater as chamas no distrito.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Câmara Municipal de Leiria garante que as casas e as empresas na zona de incidência do incêndio já foram evacuadas.

Portugal continental entrou às 00h00 de segunda-feira em situação de contingência . A situação prolonga-se até à meia-noite de 15 de Julho devido ao risco de incêndios florestais. A decisão deve-se às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45 graus Celsius em algumas partes do país.

Bombeiros combatem um incêndio na aldeia de Aventeira, Alvaiázere, a 12 de Julho de 2022. O incêndio cortou a auto-estrada A1 entre Pombal e Leiria e cercou a aldeia de Aventeira LUSA/NUNO ANDRÉ FERREIRA Uma coluna de fumo negro vista do interior de um automóvel durante o incêndio que lavra na freguesia da Boa Vista, Leiria LUSA/PAULO CUNHA Três homens molham uma ovelha durante o o incêndio que lavra na freguesia da Boa Vista, Leiria EPA/PAULO CUNHA Populares ajudam a combater um incêndio que lavra na freguesia da Boa Vista, Leiria LUSA/PAULO CUNHA O incêndio que deflagrou esta terça-feira na freguesia da Caranguejeira, no concelho de Leiria, obrigou ao corte da autoestrada A1 em ambos os sentidos LUSA/PAULO CUNHA O IC2 cortado ao transito durante o incêndio que lavra na freguesia da Boa Vista, Leiria LUSA/PAULO CUNHA Um membro da GNR tenta ajudar no combate às chamas EPA/PAULO CUNHA Popular ajuda no combate às chamas do incêndio na Boa Vista, distrito de Leiria EPA/PAULO CUNHA Homem observa as chamas em Boa Vista EPA/PAULO CUNHA Habitantes têm-se juntado aos bombeiros no combate às chamas EPA/PAULO CUNHA Mulher observa as chamas em Boa Vista, Leiria EPA/PAULO CUNHA Bombeiros combatem um incêndio que lavra na freguesia da Boa Vista, Leiria LUSA/PAULO CUNHA Uma popular ajuda a combater um incêndio que lavra na freguesia da Boa Vista, Leiria, a 12 de julho de 2022 LUSA/PAULO CUNHA Um bombeiro luta contra um incêndio na aldeia de Aventeira LUSA/NUNO ANDRÉ FERREIRA Combate às chamas na aldeira de Aventeira, Alvaiázere LUSA/NUNO ANDRÉ FERREIRA Combate às chamas na aldeira de Aventeira, Alvaiázere LUSA/NUNO ANDRÉ FERREIRA

