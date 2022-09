Bombeiros combatem incêndio num mercado abastecedor de Paris

Entornointeligente.com /

Um grande incêndio num dos edifícios do mercado abastecedor de Rungis, no setor Chevilly-Larue, em Paris, deflagrou na manhã deste domingo. A grande nuvem de fumo é visível a partir do centro de Paris.

Até ao momento não há registo de feridos e os bombeiros recomendam que as pessoas não se desloquem àquela zona.

«O incêndio está muito longe de casas e é numa área fechada», escreveu Yacine Ladjici, conselheiro municipal de Chevilly-Larue, no Facebook .

Subscrever O fogo atinge uma área de 7000 metros quadrados, estando a ser combatido por uma centena de bombeiros.

