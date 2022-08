Bombeiro morre ao combater incêndio nas Caldas da Rainha

Entornointeligente.com /

Morreu, na tarde desta quarta-feira, um operacional que combatia as chamas nas Caldas da Rainha.

Ao PÚBLICO, os Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha confirmaram a informação e acrescentaram que o operacional pertencia aos Bombeiros Voluntários de Óbidos.

Segundo o Comando Nacional da Protecção Civil, o bombeiro terá sido socorrido no local pelos bombeiros e pela VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação). Apesar das tentativas, o operacional acabou por perder a vida.

O Comando Nacional da Protecção Civil detalhou que o bombeiro morreu de «doença súbita», mas não adiantou qualquer outra informação.

O incêndio em Landal, no concelho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, teve início esta quarta-feira pelas 13h45. Pelas 16h, 200 operacionais combatiam as chamas no local, socorridos por 55 veículos e sete aeronaves. Esta ocorrência, ainda em curso, é considerada uma das mais preocupantes do dia, segundo o site da Protecção Civil.

LINK ORIGINAL: Publico

