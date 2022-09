Bombazos en la Liga Radiante: el nuevo roster de Five y Guasones cerca de la plaza de Serpes

Entornointeligente.com /

A l igual que la Rising, los equipos de la Liga Radiante se van preparando para la que puede ser una de las temporadas más importantes. Con los cambios implementados por Riot en las ligas, ganar la segunda división de nuestro país podría dar pie a ascender a la Rising, que a su vez daría un puesto en franquicias por dos aáos a los que ganaran.

Es por esto que todos los equipos quieren reforzarse, y hay dos que especialmente lo tendrán que hacer, que son los dos que ascendieron. Five y Serpes disputarán su primera temporada en la categoría de plata, y lo harán con muchos cambios respecto al aáo anterior.

Five: aáo nuevo, roster nuevo Los campeones del Circuito tormenta, el equipo imbatible, el roster que no perdió ningún partido presencial, ha dejado Five. Según indicaba el club el pasado 14 de agosto, los cinco jugadores, junto con el cuerpo técnico, dejaban el equipo , y tal y como adelantó MARCA, podrían estar cerca de llegar a la Rising con Movistar Riders.

