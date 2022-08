Bombardeos israelíes contra Gaza y cohetes de la Yihad Islámica contra Israel

Entornointeligente.com /

Bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza dejaron este viernes al menos 15 muertos, entre ellos un dirigente de la organización Yihad Islámica, la cual replicó con disparos de cohetes desde el enclave palestino.

Israel llevó a cabo dos series de bombardeos, con pocas horas de diferencia. El ejército israelí estimó que en la primera ola «murieron unas 15 personas».

El primer ministro israelí, Yair Lapid, indicó que la operación estaba dirigida «contra una amenaza inmediata».

Primer Ministro de #Israel , Yair Lapid: «Nuestra lucha no es contra el pueblo de #Gaza .

La Yihad Islámica es un proxy de Irán que quiere destruir al Estado de Israel y asesinar a israelíes inocentes».

«Haremos lo que sea necesario para defender a nuestro pueblo». pic.twitter.com/sPb2aFG89D

— Israel in Panama (@IsraelinPanama) August 5, 2022

La Yihad Islámica, incluida en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), confirmó la muerte de uno de sus líderes, Tayseer al Jabari ‘Abu Mahmud’. Entre las víctimas figura igualmente una niña de cinco años, informó el ministro de Salud de Gaza, que también dio parte de 55 heridos.

Por la noche, la Yihad Islámica anunció que su rama militar había disparado «más de 100 cohetes» contra Israel, como «respuesta inicial» a la ofensiva del Estado hebreo.

Periodistas de la AFP constataron disparos y señalaron que las sirenas de alerta se habían activado en localidades israelíes cercanas a la Franja, sin que hasta el momento se reportaran víctimas.

Sin tregua

Los reporteros de la AFP observaron durante el día el traslado de heridos y la acción de los bomberos para apagar varios incendios. Numerosos habitantes acudían a las morgues.

«Esperamos que la situación no empeore», dijo Abdulá al Arayshi, un gazatí de 22 años. «Queremos vivir. Basta de guerras, de destrucción. Somos una generación que ha perdido su futuro», agregó.

Centenares de personas participaron al anochecer en los funerales de Al Jabari.

«El enemigo sionista inició esta agresión y debe prepararse a que combatamos sin tregua», declaró desde Teherán el secretario general de la Yihad Islámica a la televisión libanesa Al-Mayadeen .

«En esta batalla no habrá líneas rojas. Tel Aviv y otras ciudades sionistas serán blanco de los misiles de la resistencia», agregó.

El primer ministro Lapid acusó a la Yihad Islámica de ser una «fuerza de apuntalamiento de Irán que busca destruir al Estado de Israel y matar a israelíes inocentes».

View this post on Instagram A post shared by Israel en Panama (@israel_in_panama)

La Presidencia palestina, con sede en Ramala (Cisjordania ocupada), condenó «la agresión israelí» y atribuyó al Estado hebreo la responsabilidad de «una peligrosa escalada».

La ofensiva israelí se produjo tras la detención el lunes en Cisjordania ocupada de un líder de la Yihad islámica, Basem Saadi.

Las autoridades israelíes temían ataques de represalia desde Gaza, un territorio gobernado por el grupo islamista Hamás y con una fuerte presencia de la Yihad Islámica.

El ejército cerró el martes todos los pasos fronterizos, bloqueando la entrada de miles de gazatíes que tienen autorización de trabajo en Israel.

El cierre ralentizó además la entrega de diésel a Gaza, que generalmente se transporta en camiones procedentes de Egipto e Israel para alimentar la única central eléctrica del territorio.

Israel impone desde 2007 un estricto bloqueo de la Franja de Gaza, un enclave de 362 kilómetros cuadrados en el que viven 23 millones de habitantes, con altos niveles de desempleo y pobreza.

Los últimos bombardeos israelíes en la zona databan del 19 de febrero, cuando el ejército atacó una posición de Hamás, replicando a un disparo de cohete procedente del enclave.

Gaza ha sido escenario de varias guerras entre Israel y los grupos armados palestinos. La última remonta a mayo de 2021, que dejó 260 muertos palestinos y 13 en Israel, entre ellos un soldado, según las autoridades locales.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com