¡Bomba y plena! ‘Negrito’ Quintero gana $15 mil mensuales 

Kim Chang reveló que el padre de su hija es ‘Negrito’ Quintero

Ayer cuando estalló la telenovela del internacional con la Selección de fútbol de Panamá , Alberto ‘Negrito’ Quintero, y la excompetidora del programa Calle 7 , Kim Chang , muchos de los internautas se fueron hasta la cuenta del jugador a comentar sobre el tema. Entre los opinólogos hubo uno que destacó: «¿De qué hay que preocuparse?, si ‘Negrito’ gana muy bien».

De acuerdo al portal deportivo El Futbolero , ‘Negrito’ Quintero recibe un salario mensual de aproximadamente 15 mil dólares . Esta cifra le posiciona entre los futbolistas mejores pagados del plantel peruano, en el que actualmente juega. El reporte de El Futbolero es de septiembre de 2021. El salario del futbolista canalero ha sido tema de conversación, luego que la ex Calle 7 revelará que el ‘Negrito’ es el padre de su hija, y que el jugador de la ‘Sele’ prefería que la pequeña no llegara al mundo. «Me cansé de callar, pero no aguanto más. El feliz con sus hijas ¿Y la mía?», comparó Chang.

La influencer panameña, con 6 mil 171 seguidores, señaló a los medios que solicitó que Quintero se haga la prueba de paternidad y aunque hace un mes él le aseguró que sí se la realizaría, según contó su abogado el futbolista no puede salir de Perú hasta diciembre, por una supuesta penalización de su equipo.

También puedes leer: ¡Golazo! Kim Chang revela que el padre de su hija es ‘Negrito’ Quintero Alberto Quintero mejor conocido en el mundo futbolístico como ‘Negrito’, juega como interior derecho en el equipo Universitario de Deportes de la Liga 1 de Perú , es representante internacional de la Selección de fútbol de Panamá en el país sureño.

En sus redes sociales el jugador no ha comentado nada al respecto.

