Bom coração e falta de jeito

Destas comédias francesas blockbuster (2 milhões de espectadores em França para Casa de Repouso , informa a internet) devemos aproximar-nos com todo o cuidado, é o que manda a experiência. No caso deste filme de Thomas Gilou (um neto de Blaise Cendrars, também informa a internet) demora alguns minutos até percebermos que não vem para exibir a boçalidade ressentida do último exemplo do género que por cá vimos (o Adeus, Idiotas de Albert Dupontel). É boçal, ou lá perto, mas não há ressentimento, há até bom coração. Mal gerido, caricaturalmente gerido, mas um bom coração.

