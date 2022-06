Bolívar va por su pase a la semifinal del Nacional de minivoleibol femenino

Entornointeligente.com /

Bolívar clasificó a cuartos de final del XLIV Campeonato Nacional de minivoleibol femenino, que se disputa en los gimnasios «9 de Octubre» de Santa Juana, y «Pedro Camagüey Espinoza» de La Hechicera en Mérida.

Este martes la selección bolivarense venció a Delta Amacuro 21-18, 16-21, 21-15, 17-21 y 4-15 para avanzar como segundo del Grupo D que también era integrado por Aragua, Cojedes y los anfitriones.

También avanzaron los aragüeños, Distrito Capital, Zulia, Miranda, Yaracuy, Lara y Carabobo.

En el primer juego cayó ante Mérida 13-21, 14-21, 21-9 y 9-21, en su segunda presentación superó a Aragua 21-0, 21-0 y 21-0 y luego a Cojedes 21-16, 21-9 y 21-16.

La Federación Venezolana de Voleibol (FVV) informó que el próximo rival de Bolívar será Miranda y el duelo se realizará este miércoles a las 10:30 a.m. en el gimnasio 9 de Octubre.

Abre la jornada el partido entre Distrito Capital Vs. Carabobo a las 9:00 a.m., a tercera hora chocarán Lara y Zulia y después Aragua Vs. Yaracuy.

La semifinal está pautada para el jueves 16 y la final el viernes 17.

Las chicas

La selección de Bolívar está integrada por Yaleska Colina, Jeilyn Ramos, Johannis Palmides, Ruth Lizardi, Samantha Ugarte y Giralys Lois de Angostura del Orinoco.

Karlis Fernández, Leoskarlys Aponte y Luisana Rivas provienen de Piar, mientras que Angelina Zerpa, Victoria Reyes y María Belisario de Caroní.

«Es importante destacar la cifra récord que tenemos participando en este campeonato nacional de una categoría de desarrollo más que de competencia, el minivol femenino, donde están participando 19 entidades, yo creo que ningún deporte en conjunto ha llegado a esa cifra en un campeonato nacional, y mucho menos en esta categoría. De verdad la federación se siente agradecida por el apoyo que nos han brindado», dijo Miguel Aparicio, secretario general de la FVV al departamento de prensa de la asociación de Mérida.

Por otra parte, la selección infantil femenina de Bolívar está concentrada en Piar de cara a Nacional de la categoría.

