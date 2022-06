Bolívar ingresa a la final tras golear a Blomming (4-0)

Entornointeligente.com /

Bolívar goleó este miércoles a Blooming por 4-0 en el estadio Hernando Siles de La Paz, sellando así su pase a la final del Torneo Apertura, donde enfrentará a The Strongest El primer gol de la Academia fue de José Sagredo quién anotó al final de primer tiempo (48). Durante la segunda parte del partido llegó el gol de Bruno Sávio (56′) y un doblete de Miranda en el minuto 69’ y 78’ que aseguró la victoria para el cuadro paceño. La final del Toreno de Apertura en la que se enfrentarán Bolívar y The Strongest aún no tiene sede ni horario definido, pero todo hace prever que se jugará el domingo en el estadio Hernando Siles, de La Paz.

