Bolívar en riesgo de no asistir al Nacional Preparatorio de Criollitos por falta de transporte

Padres y representantes de los jugadores de la selección de Bolívar que debe representar al estado en el XXI Festival Nacional de béisbol menor, categoría preparatorio primer nivel, denuncian que no cuentan con el transporte para acudir a la cita organizada por la Corporación Criollitos de Venezuela que se disputará en Carabobo del 21 al 31 de julio.

Ewis García, madre del jugador Matías Hernández indicó que solicitaron al Instituto de Deportes del estado Bolívar el préstamo de una unidad de transporte el 21 de junio, «nos habían prometido un autobús de 25 puestos, lo cual es absurdo porque somos 20 niños, 20 representantes y cuatro técnicos.

Y finalmente, ahora ni ese autobús lo van a facilitar».

Agregó que los representantes del instituto les informaron que no cuentan con una unidad disponible debido a que están ocupadas por la próxima celebración del I Panamericano de softbol masculino U23 en Puerto Ordaz.

García explicó que no tienen un plan B debido a que no tienen recursos para alquilar un autobús, ya que deben costear los gastos de uniformes, comida, hospedaje y viáticos de los técnicos, así que si no les brindan el apoyo prometido no asistirán al evento, truncando el sueño del grupo de niños de entre 5 y 6 años.

Hacen un llamado a reconsiderar la decisión para que la selección que se ha venido preparando pueda viajar este martes o a más tardar el miércoles.

El equipo está integrado por Aron Bastardo, Ghael Caraballo, Sebatian Dicenzo, José Pacheco, Matías Hernández, Darvyn Martínez, Jeremy Loreto, Rodrigo Danielis, Jeremy Spence y Niuber Silva.

También Jon Talavera, Dereck Monagas, Jonathan Gómez, Carlos Martínez, Sebastián Marcano, Luis Rojas, Oliver Andaría, Sebastián Dun, Matt Castro, Albin Mendoza. En el cuerpo técnico estarán Rafael Flores, Alexander Codjue, Carlos Martínez y Amílcar Rivero.

