Bolton: EEUU seguirá presionando y expondrá a todos los corruptos del régimen de Maduro

Entornointeligente.com /

Cortesía El consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos John Bolton afirmó este viernes a través de la red social Twitter que el Departamento de Justicia no dará descanso en la lucha contra los corruptos miembros del régimen de Maduro.

Redacción Venezuela Al Día.

“El Departamento de Justicia seguirá en su lucha contra los hombres de negocios de Maduro por aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela y por explotar a los venezolanos más necesitados. Los Estados Unidos continuarán utilizando a todo el gobierno para identificar y exponer el círculo de corrupción y crueldad de Maduro”, aseguró.

. @TheJusticeDept charged two of Maduro’s “businessmen” for taking advantage of Venezuela’s gov-controlled exchange rate & exploiting those Venezuelans most in need. The US will continue to use the whole of government to identify & expose Maduro’s circle of corruption & cruelty. https://t.co/ko5GjbHxNC

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 26, 2019

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este jueves nuevas sanciones contra Venezuela, con la incorporación en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de 10 personas y 13 entidades en diferentes países.

EEUU desmantela red de corrupción del régimen madurista: Los CLAP https://t.co/cqWETmxa9z

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) July 26, 2019

LINK ORIGINAL: Venezuela Al Dia

Entornointeligente.com